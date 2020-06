Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che da oltre trent'anni va in onda anche in Italia. Le trame in arrivo dagli Stati Uniti d'America raccontano che la verità sullo scambio delle culle verrà a galla.

Nel dettaglio, Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton) torneranno a essere una famiglia felice dopo il ritrovamento della loro figlia Beth.

Beautiful: Thomas scopre che Phoebe è in realtà Beth

Le anticipazioni della soap opera americana svelano che Hope deciderà di chiedere il divorzio da Liam per finire con Thomas. A tal proposito, quest'ultimo scoprirà che Phoebe è in realtà Beth, la neonata adottata da Steffy.

Tuttavia il Forrester deciderà di non rivelare la verità per paura di perdere la donna. Inoltre, il giovane farà in modo che lo Spencer finisca nel letto di Steffy dopo avergli fatto bere una bibita, adulterata con una sostanza stupefacente. La notizia della notte di passione dei due ex coniugi giungerà alle orecchie di Hope, tanto da mandare in crisi il rapporto con Liam.

In seguito il fratello di Wyatt (Darin Brooks) non si arrenderà a perdere l'ex moglie, iniziando a fare delle indagini per vendicarsi di Thomas.

Douglas permette a Hope e Liam di trovare la loro figlia

Stando agli spoiler di Beautiful si evince che Liam farà delle indagini meticolose sopratutto su Flo (Katrina Bowden), la presunta madre biologica di Phoebe, rea di aver assunto un comportamento assai sospetto negli ultimi tempi.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: la verità su Beth verrà a galla grazie a una rivelazione sorprendente da parte del piccolo Douglas. Il figlio della sfortunata Caroline (Linsey Godfrey), infatti, correrà a raccontare tutto allo Spencer dopo aver casualmente assistito a una conversazione tra suo padre Thomas, Zoe (Kiara Barnes) e la Fulton.

Lo Spencer e Hope, a questo punto, si precipiteranno alla casa sulla scogliera dove racconteranno la cruda verità a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), quale sarà costretta a separarsi definitivamente dalla bambina che aveva cresciuto come se fosse sua figlia. In questo frangente, la Logan e l'ex marito si giureranno di non separarsi più.

La secondogenita di Brooke (Katherine Kelly Lang), infatti, chiederà il divorzio dal Forrester, sposato durante i dissidi con Liam.

La coppia tornerà a essere una famiglia felice insieme a Beth e Douglas, che adotteranno dopo aver dimostrato l'inaffidabilità genitoriale di Thomas.