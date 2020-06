Per la gioia di tutti i fan della serie, Canale5 ha deciso di trasmettere le repliche della seconda stagione di Rosy Abate, anche nota come "la regina di Palermo", a partire da domenica 28 giugno. Nella seconda stagione della fiction, che vede protagonista Giulia Michelini, Rosy può finalmente iniziare una nuova vita in libertà e riabbracciare l'amato figlio Leonardo, il quale nel frattempo è cresciuto ed è anche molto cambiato.

Rosy deve affrontare Antonio Costello

Nella prima puntata di Rosy Abate 2, la Regina di Palermo è finalmente libera: Rosy ha scontato la sua pena per aver ucciso Regina Mainetti e dopo aver trascorso sei anni in carcere può finalmente iniziare una nuova vita.

Il primo pensiero di Rosy è quello di tornare dal figlio Leonardo, il quale però è molto cresciuto dall'ultima volta in cui la madre lo ha visto e da bambino timido ed innocente quale era, si è trasformato in un adelscente inquieto e tormentato. Leonardo rischia di mettersi nei guai ed entrare in quel mondo criminoso dal quale la madre sta tentando disperatamente di uscire. Rosy ha quindi una missione ben precisa: salvare il figlio da un futuro di guai, sopratutto ora che Leonardo ha tratto in salvo Nina Costello, figlia del pericoloso boss della camorra Antonio Costello. Il padre della ragazza, infatti, ha preso in simpatia Leonardo e il suo legame con la famiglia cresce sempre di più, come se non bastasse l'intesa tra i due giovani si fa sempre più evidente e il rischio che tra Leonardo e Nina possa nascere una storia d'amore si fa molto concreto.

Nella sua battaglia contro Costello, Rosy ha dalla sua parte il poliziotto Luca Bonaccorso. Ma Costello non è l'unico nemico contro cui la donna deve lottare: Regina Maineti, infatti, non è morta ed è tornata per vendicarsi di Rosy.

Il cast della seconda stagione di Rosy Abate

Anche nella seconda stagione di Rosy Abate, la protagonista indiscussa resta sempre Giulia Michelini che interpreta il ruolo di Rosy, oltre a lei compare anche Paola Michelini, sorella dell'attrice, che veste i panni della nemica giurata di Rosy, Regina Mainetti.

La donna è sposata con Roberto, interpretato da Raniero Monaco di Lapio. Il poliziotto Luca Bonaccorso, invece, alleato di Rosy è interpretato da Mario Sgueglia. Nella cast della fiction Mediaset anche Paolo Pierobon che ricopre il ruolo di Filippo de Silva e infine Franco Branciaroli nei panni del boss della camorra Nuzzo Santagata.

L'appuntamento con la seconda stagione di Rosy Abate è previsto su Canale5 ogni domenica in prima serata, ma la serie può anche essere rivista in ogni momento in streaming sul sito Videomediaset.it oppure sull'app Mediasetplay.