Continuano i rumors e le indiscrezioni sulla presunta crisi tra l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez. I due avevano deciso di riprovarci dopo la rottura avvenuta alcuni mesi fa. Le cose tra loro sembravano andare di nuovo a gonfie vele. Sui social non mancavano mai scatti di coppia in cui apparivano sereni e sorridenti insieme. Poi, qualche giorno fa il video in cui la Rodriguez dichiarava di trovarsi in un momento difficile della sua vita. Giorno dopo giorno intanto, si susseguono gli indizi sulla rottura.

Belen Rodriguez: al dito non ha più la fede nuziale

Sui social spuntano ogni giorno nuovo indizi e gesti che avvalorano sempre di più l'ipotesi che tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia di nuovo finita. In queste ore, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la showgirl argentina non indossa più la fede nuziale. Nelle stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram , Belen non ha più il prezioso anello al dito, simbolo dell'unione e delle nozze con De Martino. La donna aveva deciso di indossarlo nuovamente quando lei e Stefano erano tornati insieme. Ora, la decisione di toglierlo una seconda volta: Come mai? Che questa sia una prova della crisi tra i due? Intanto nelle scorse ore Belen ha postato una foto di De Martino su Instagram.

Belen Rodriguez posta una foto di Stefano De Martino nelle stories IG

La showgirl argentina Belen Rodriguez, dopo il video dei giorni scorsi dove appariva molto giù, è ritornata su Instagram e nelle sue stories ha postato uno scatto proprio di Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici è apparso in televisione e la donna lo ha fotografato e postato sul suo profilo Instagram.

La stranezza che i fan hanno ovviamente notato non è solo la mancanza al dito della fede nuziale, ma anche la scritta che accompagna lo scatto. Belen ha infatti scritto: "Perfidia". Cosa avrà voluto dire con questa parola? Intanto Stefano De Martino impegnato con il programma Made in Sud, preferisce non affrontare l'argomento.

Intervistato nelle scorse ore, gli è stata posta una domanda sulla sua storia d'amore con Belen. L'ex ballerino di Amici, però, ha dichiarato di essere consapevole che finora la sua vita privata è stata parte integrante di quella pubblica, ma al momento preferisce tenere lontano dai riflettori questa parte. Come staranno davvero le cose tra i due? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte dei diretti interessati per scoprirlo. Intanto, il Gossip sulla coppia impazza tra presunti ritorni di fiamma di Belen Rodriguez e possibili tradimenti da parte dell'ex ballerino di Amici Stefano De Martino.