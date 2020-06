La serie "DayDreamer – Le ali del sogno" debutterà su Canale 5 alle ore 14:45 mercoledì 10 giugno. La serie turca avrà per protagonista maschile Can Yaman, conosciuto dal pubblico italiano per l' interpretazione dell'affascinante Ferit Aslan in "Bitter Sweet", soap trasmessa l'estate scorsa.

Le anticipazioni dal 10 al 12 giugno raccontano che Can Divit è un fotografo che torna a Instabul per sostituire il padre Aziz a capo dell'agenzia di comunicazione e pubblicità di proprietà della famglia. Insieme al fratello Emre deciderà di mettere in atto nuove strategie per scoprire la talpa che sta mettendo a repentaglio il futuro dell'azienda e tra i nuovi assunti ci sarà Sanem, che conoscerà così i due fratelli.

DayDreamer, spoiler dal 10 al 12 giugno: Sanem inizia a lavorare in un'agenzia pubblicitaria

La serie turca inzia mostrando Sanem intenta a scrivere sul suo diario queste parole: “Che c'è di male nel sognare? Salva le persone dal mondo reale”.

Il sogno della ragazza è quello di scrivere, di diventare una famosa scrittrice e di andare a vivere alle Galapagos ma non sembra impegnarsi, però, in nulla di concreto. Un giorno riceverà una proposta di matrimonio da Muzaffer Kaya, il ragazzo che lei chiama "Zebercet". Incredula correrà dai suoi genitiori e, capendo che non si tratta di uno scherzo, per evitare, dunque, di doversi sposare, troverà un lavoro nella stessa agenzia dove lavora la sorella Leyla.

Can Divit viene a sapere della malattia del padre Aziz

Durante la festa per i quarant'anni dell'agenzia, Can verrà a sapere che suo padre in realtà non sta partendo per una crociera. L'uomo ha lasciato momentaneamente l'agenzia nelle mani dei figli a causa di una malattia. Inoltre il padre ha informato i fratelli della presenza di una talpa all'interno dell'azienda che sta creando diversi problemi.

Per questo motivo Can Divit deciderà di capire di chi si tratta e imporrà nuove misure di sicurezza.

Leyla, la sorella di Sanem, farà fatica ad accettare i cambiamenti imposti dal nuovo capo e rischierà di perdere il posto di lavoro. Mentre Sanem, appena assunta e quindi non sospettata come possibile spia, verrà incaricata del controllo dei progetti più importanti.

Cast di DayDreamer, ci sarà anche Fatos di Bitter Sweet

La nuova serie turca "DayDreamer – Le ali del sogno" avrà per protagonista l'affascinante fotografo Can Divit, interpretato da Can Yaman, mentre Sanem invece avrà il volto dell'attrice ventottenne Demet Ozdemir.

La sorella di Sanem, Leyla, sarà interpretata, invece, da un'attrice che il pubblico italiano ha già avuto modo di conoscere. Si tratta di Oznur Serceler, che in Bitter Sweet era Fatos, l'amica di Nazli. Infine Birand Tunca sarà Emre Divit, il fratello di Can.