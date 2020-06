Grandi cambiamenti nel palinsesto Mediaset che, già dal prossimo 20 giugno, vedranno la messa in onda di due puntate di Una vita in prima serata su Rete 4. Nel primo serale di questa stagione estiva, Samuel sarà nei guai a causa di Ariza, il quale sarà fuggito senza pagare il senatore Ojeda Tapia. Per tale motivo, il politico pretenderà il denaro proprio dall'Alday che, suo malgrado, si vedrà costretto a chiedere un prestito all'amico Liberto. Il piano di fuga di Lucia e Telmo verrà scoperto da Eduardo, mentre Felipe sembrerà non trovare pace e ricadrà di nuovo nelle vecchie abitudini. Ramon a questo punto si convincerà che la cosa migliore per l'amico sia quella di sapere tutta la verità su Celia.

Puntata serale di Una vita: Samuel chiede un prestito a Liberto

Dalle 21:25 circa su Rete 4, andrà in onda un doppio appuntamento di Una vita e che vedrà la messa in onda di ben due episodi. Dalle anticipazioni su quanto verrà trasmesso il 20 giugno, si viene a sapere che Ojeda Tapia pretenderà da Samuel il denaro pattuito con Ariza, dato che quest'ultimo sarà fuggito dal quartiere senza pagarlo. Per tale motivo, Samuel chiederà un prestito a Liberto. Eduardo intanto, sospetterà che Telmo e Lucia vogliano fuggire da Acacias e chiederà aiuto a Ursula. In soffitta intanto, proseguiranno le lezioni di tango tenute da Servante.

Liberto toglie dai guai Samuel e gli presta il denaro

In soffitta, molti dei partecipanti alle lezioni di tango mediteranno di ritirarsi, stanchi di dover fingere che il tango sia un ballo casto.

Susana invece, deciderà di partecipare assiduamente. Nel frattempo Liberto per togliere dai guai Samuel deciderà di prestagli le tremila pesetas che gli servono, senza però dire nulla a Rosina. Josè invece, verrà a sapere del successo avuto dalla ''dama del mistero'' non sapendo che si tratta proprio della figlia Cinta.

L'uomo proporrà a Bellita di andare a vedere lo spettacolo, ma la donna declinerà l'invito, con grande sollievo di Cinta. Per il momento, sembra che la giovane non rischierà di essere scoperta dai genitori.

Una vita, trama serale del 20 giugno: Ramon deciso a raccontare a Felipe la verità su Celia

Dalle anticipazioni riguardanti la puntata serale del 20 giugno, si scoprirà che Mateo avrà raccontato a Eduardo del piano di fuga della madre e Telmo.

Ursula, ascoltate le parole del bambino, andrà subito ad avvisare il Martinez. Quest'ultimo chiederà alla sua ex domestica se sia disposta ad aiutarli. Nel frattempo Felipe, dopo essere ricaduto nelle vecchie abitudini e aver dato scandalo per le vie di Acacias, si sarà chiuso in casa, destando la preoccupazione di Augustina. Carmen invece, parlerà con Ramon e gli dirà come, secondo lei, l'Alvarez Hermozo stia così male perché negli anni ha idealizzato la moglie mettendola su un piedistallo. Ramon a questo punto, sembrerà deciso a raccontare a Felipe la verità su Celia, nella speranza che questo possa essergli d'aiuto nel risolvere i suoi problemi.