Diventano sempre più avvincenti le vicende di DayDreamer - Le ali del sogno: la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, vede protagonisti Can e Sanem, i quali dopo essersi baciati al buio senza conoscere le rispettive identità, pian piano scopriranno una forte complicità.

Nei primi episodi, Can, fotografo giramondo, ha preso in mano le redini dell'attività di famiglia, dove ha trovato lavoro la dolce Sanem. Divit avrà lo scopo di scoprire chi trama contro di lui, inconsapevole del fatto che si tratta proprio del fratello Emre. Quest'ultimo ha coinvolto la neo-impegata dell'azienda, la quale, suo malgrado, lo sta aiutando nel suo piano.

La puntata di martedì 16 giugno vedrà avvicinarsi Can e Sanem.

Can e Sanem passano molto tempo insieme

Le anticipazioni della puntata di "DayDreamer - Le ali del sogno" che andrà in onda martedì 16 giugno svelano che Can deciderà di impegnarsi molto per portare a termine un progetto molto importante per l'agenzia pubblicitaria di famiglia relativo a una compagnia aerea. Per ottenere buoni risultati, Can scoprirà di aver molto bisogno dell'aiuto di Sanem, con la quale passerà molto tempo. Stando con la giovane, il Divit inizierà a capire che è proprio lei la misteriosa donna che ha baciato al buio, riconoscendone dei tratti, come ad esempio il suo buon profumo.

Dal canto suo, Sanem si sentirà combattuta: se da un lato continuerà a pensare all'uomo di cui non conosce l'identità ma che l'ha molto colpita durante la festa aziendale, dall'altro lato il fotografo non le è per nulla indifferente.

Anche Sanem, infatti, passando del tempo con Can comincerà a provare molto interesse per il suo affascinante capo. I due giovani cominceranno a scoprire che qualcosa li lega.

Emre e Aylin continuano a tramare contro Can

Nel frattempo, Can Divit non sa che qualcuno a lui molto vicino sta tramando contro l'agenzia.

Infatti, è proprio il fratello Emre che sta complottando per agevolare l'agenzia di pubbliche relazioni della sua ex fidanzata. Divit, infatti, continuerà ad avere una relazione segreta con la perfida Aylin e coinvolgerà sempre di più l'ingenua Sanem nei suoi loschi piani. La giovane, infatti, verrà manovrata per lavorare contro Can.

Come si destreggerà la sognatrice Sanem tra i ricatti di Emre e i nascenti sentimenti nei confronti di Can? Saranno le prossime puntate di "DayDreamer - Le ali del sogno" a svelare l'evoluzione della storia dei due protagonisti. Intanto pare già chiaro che l'interesse riscosso dalla soap turca già dai primi episodi non farà rimpiangere ai telespettatori di Canale 5 le vicende di Nazli e Ferit Aslan, andate in onda nell'estate 2019 in "Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore".