Nelle prossime puntate italiane della soap opera Il Segreto si verificherà un colpo di scena, che coinvolgerà i due nuovi protagonisti Pablo Centeno (Adrian Exposito) e Carolina Solozabal (Berta Castanè). A far venire a galla un segreto spiazzante sarà Ignacio (Manuel Regueiro), non appena il suo figlioccio si rifiuterà di trasferirsi all’estero.

Le anticipazioni spagnole dicono che dopo essersi confidato con Urrutia, l’imprenditore troverà il coraggio di mettere al corrente Pablo e la sua terzogenita di un’amara verità. La sorella di Rosa e Marta cadrà nello sconforto totale dopo una rivelazione del padre, poiché apprenderà di non poter formare una coppia con Centeno a causa del loro stretto legame di parentela.

Il segreto, spoiler: Pablo obbligato ad abbandonare Puente Viejo

Negli episodi già trasmessi in Spagna e che debutteranno su canale 5 tra qualche settimana, Ignacio verrà a conoscenza che Pablo è fuggito dal fronte militare. Il Solozabal si preoccuperà ulteriormente, quando apprenderà che il suo figlioccio ha intrapreso una relazione sentimentale segreta con la sua terzogenita Carolina. Dopo aver fatto l'inaspettata scoperta, l’uomo d’affari ricorderà al Centeno che gli aveva promesso che non si sarebbe innamorato delle sue figlie. Nonostante ciò Ignacio farà il possibile per non far condannare a morte il ragazzo, con l'accusa di non aver portato a compimento la leva obbligatoria militare. Per fortuna Pablo sarà fuori pericolo di vita anche per merito della complicità del capitano Huertas.

Nello specifico il Centeno racconterà ad un giudice di non aver eseguito i suoi obblighi militari, per aver scoperto che alcuni soldati erano decisi ad uccidere tutti coloro non favorevoli al loro piano per colpire il governo.

Pablo dopo aver evitato la pena capitale, non avrà altra scelta oltre a quella di adeguarsi alla volontà del suo padrone.

Ignacio inviterà il giovane ad abbandonare Puente Viejo al più presto possibile per salvarsi, ma soprattutto per non mettere in pericolo anche sua figlia Carolina.

Ignacio segue i consigli di Urrutia, Centeno e Carolina costretti a lasciarsi

Centeno accetterà le condizioni del Solozabal, pur sapendo che starà lontano dal quartiere iberico per circa tre anni.

Proprio quando in paese mancheranno alcune ore per la festa del Santo Natale, l’ex militare darà l’ultimo saluto a Carolina che, decisa a rimanere al fianco del proprio amato, cercherà di convincere suo padre a trovare una soluzione. Dopo essersi messo in viaggio, Pablo farà ritorno alla villa di Ignacio per aver scambiato due guardie del corpo per dei probabili attentatori: grazie a questo escamotage il giovane riabbraccerà Carolina. A questo punto il Centeno farà sapere al Solozabal e Marta di essere fuggito, con la convinzione che alla stazione avrebbero potuto arrestarlo.

Successivamente Pablo si presenterà alla fabbrica e dopo aver chiesto ad Ignacio il permesso per poter restare in paese, gli prometterà di non riavvicinarsi alla sua terzogenita.

Dopo aver riflettuto a lungo per dare una risposta al giovane, il Solozabal sceglierà di non mentire più grazie ai consigli di Urrutia. Scendendo nel dettaglio, l’imprenditore comunicherà a Pablo e Carolina che non possono stare insieme poiché sono fratellastri.