Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo hanno già festeggiato il primo mese insieme nonostante la scelta del tronista sia stata mandata in onda ieri pomeriggio (9 giugno) in occasione dell'ultima puntata stagionale di Uomini e donne. Il dettaglio è stato svelato dalla venticinquenne con una serie di stories pubblicate sul profilo Instagram. In particolare la corteggiatrice ha pubblicato uno scatto che la mostra in braccio al ventottenne di San Donà di Piave accompagnata da un commento in cui ha indicato la data del fidanzamento, il 30 aprile 2020: "Felice, inaspettato" - ha scritto Cecilia Zagarrigo.

La giovane su Instagram ha condiviso una foto che la ritrae con Pietropoli mentre soffia la candelina su una torta per celebrare il primo mese insieme.

"È andata bene" - ha sottolineato l'ex calciatore in riferimento alla decisione di chiudere il suo percorso nel people show di canale 5 scegliendo la torinese.

Uomini e Donne, Carlo Pietropoli ha scelto Cecilia Zagarrigo il 30 aprile

Il percorso di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne si era interrotto quando stava per entrare nella fase decisiva per via dell'emergenza sanitaria. Prima dello stop il tronista aveva fatto un passo indietro con Cecilia Zagarrigo con la quale il rapporto si era improvvisamente incrinato a causa di alcune incomprensioni.

Nel frattempo la conoscenza con Marianna Vertola stentava a decollare mentre l'ultima arrivata, Ginevra Parrini, sembrava aver stregato il ventottenne.

Quest'ultima, nonostante le poche esterne, è arrivata all'ultimo atto con la Zagarrigo. L'attrazione tra i due, però, non è stata sufficiente a far cambiare idea a Pietropoli: quest'ultimo ha confermato la sua preferenza per Cecilia al termine di un'emozionante scelta avvenuta lontano dagli studi del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo due mesi di separazione forzata Carlo e Cecilia si sono ritrovati in campagna.

Brindisi e torta per festeggiare il primo mese insieme

Nell'occasione il tronista ha deciso di sorprendere la venticinquenne con un filmato che ha ripercorso i momenti salienti della loro avventura a Uomini e Donne. In seguito Pietropoli ha riferito alla corteggiatrice di aver pensato costantemente a lui durante la quarantena.

In particolare il ventottenne ha ribadito di aver apprezzato la decisione della torinese di recarsi dalla madre e che quel gesto gli ha fatto cambiare idea sulla Zagarrigo. "Quella esterna resterà uno dei momenti più belli della mia vita" - ha affermato il tronista, il quale ha precisato che in quell'istante ha compreso di aver ritrovato la "sua" Cecilia.

Da qui la decisione di uscire dal programma con la venticinquenne che non ha esitato a dire sì. "So che può sembrare un azzardo ma voglio andare fino in fondo" - ha aggiunto il barista originario di San Donà di Piave. Nelle scorse ore la coppia ha festeggiato il primo mese insieme con una serie di stories in quanto la scelta era stata registrata il 30 aprile come evidenziato in un post condiviso su Instagram dalla corteggiatrice.

Nello specifico Cecilia ha pubblicato un filmato che la ritrae con il fidanzato davanti ad una torta mentre brindano alla ricorrenza.