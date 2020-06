Per tutta l’estate su Canale 5 andrà in onda la soap opera turca Daydreamer - le ali del sogno diretta da Çağrı Bayrak, e ricca di intrighi e intrecci amorosi. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano la settimana prossima, dicono che Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) approfondiranno la loro conoscenza. L’aspirante scrittrice si scontrerà con il fotografo di fama mondiale, poiché avrà dei pregiudizi su di lui a causa di Emre (Birand Tunca). Il primogenito di Aziz per la troppa rabbia, addirittura sceglierà di avere soltanto dei rapporti professionali con la sua nuova dipendente.

Leyla (Öznur Serçeler) invece non tornerà ancora a lavorare, poiché tramite un’indagine fatta alla Fikri Harika si scoprirà che l’agenzia rivale di Aylin (Sevcan Yasar) è stata avvantaggiata da delle email arrivate dal suo computer.

Daydreamer, trame al 26/06: il primogenito di Aziz arrabbiato con Sanem

Gli spoiler degli episodi della Serie TV che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere dal 22 al 26 giugno 2020, annunciano che Sanem e Can avranno i primi diverbi. Per iniziare Nihat e Mevkibe a causa di un debito contratto, si vedranno costretti a vendere il loro negozio. Intanto Sanem sempre su richiesta di Emre dovrà impedire a Can di stringere un vantaggioso accordo con una nota modella: in tale circostanza l’aspirante scrittrice avrà una lite con il suo datore di lavoro.

In particolare la Aydin esprimerà un parere negativo sui progetti realizzati dal famoso fotografo.

Nel contempo alla Fikri Harika si scoprirà che le mail per favorire l’agenzia di Aylin sono state spedite dal computer di Leyla. In seguito Sanem farà cadere appositamente la modella Arzù per colpa della gelosia, durante il servizio fotografico che si svolgerà nella dimora di Can.

Il gesto fatto dalla Aydin scatenerà la furia del figlio maggiore di Aziz, al tal punto che sceglierà di parlare con la donna soltanto di lavoro.

La Aydin umiliata, Simeon Fabbri affida una campagna pubblicitaria a Can

Nel frattempo Emre si servirà ancora una volta della complicità di Sanem, per non consentire alla Fikri Harika di vincere un contratto con una grande azienda cosmetica internazionale.

La giovane per sabotare l’ispezione che a breve avrà luogo nell'agenzia de Divit, chiederà alla sua amica Ayhan di procurarle un topo e di liberarlo quando i tecnici dovranno accertarsi che gli uffici siano puliti.

Non appena il suo piano andrà a buon fine visto che molti dipendenti si prenderanno un grosso spavento, la Aydin farà i conti con Deren che la umilierà mentre allestirà una sala relax. Can dopo essere stato messo al corrente di quanto accaduto raggiungerà subito Sanem per consolarla, e la troverà in lacrime. Quest’ultima nonostante il fotografo tenterà di risollevarle l’umore, farà capire ancora di credere a ciò che Emre le ha detto sul conto del fratello. Nel corso della festa organizzata da Simeon Fabbri, un imprenditore francese di profumi la campagna pubblicitaria verrà affidata all’azienda dei Divit.

Per finire Aylin oltre ad essere invidiosa di Sanem, farà il possibile per convincere Emre per farsi includere nel nuovo progetto di Can.