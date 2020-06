La prossima settimana i telespettatori di Canale 5 potranno seguire la soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, che segnerà il ritorno dell’attore Can Yaman sul piccolo schermo italiano. Le anticipazioni del primo episodio che verrà trasmesso il 10 giugno al posto del programma Uomini e Donne, raccontano che Sanem Aydin, una giovane donna che sogna di diventare una scrittrice di romanzi troverà lavoro presso l’agenzia pubblicitaria di Aziz Divit. Il figlio maggiore di quest’ultimo, cioè l’affascinante Can farà ritorno a casa dopo un periodo trascorso fuori per svolgere il suo mestiere di fotografo avventuriero.

Il giovane protagonista conosciuto anche all'estero rimetterà piede ad Istanbul, in occasione del 40° anniversario della nascita dall'azienda di famiglia.

Daydreamer, trama 1° episodio: Sanem smette di fare la commessa

Da quando sul web è stata comunicata la chiusura estiva di ‘Uomini e Donne’, che saluterà il pubblico il 9 giugno, aumenta sempre di più l’entusiasmo dei fan di Can Yaman. L’amato attore turco a breve ritornerà sulla rete ammiraglia Mediaset, come protagonista della serie tv Daydreamer - Le ali del sogno. La nuova commedia romantica il cui titolo originale è Erkenci Kus, farà compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì per tutta l’estate dalle 14:45 sino alle 16:05 circa.

Nel corso della prima puntata, che gli italiani seguiranno mercoledì 10 giugno, Sanem Aydin (Demet Özdemir) troverà un escamotage per non convolare a nozze con un fastidioso vicino di casa. La fanciulla smetterà di fare la commessa nella bottega di alimentari gestita dal padre Nihat (Berat Yenilmez), per presentarsi ad un colloquio di lavoro alla Fikri Harika.

Can ritorna a casa per partecipare ad una festa dell’azienda di famiglia, l’Aydin senza parole

Dopo essere stata assunta nella stessa azienda in cui è impiegata sua sorella Leyla (Oznur Serceler) come segretaria, l’aspirante scrittrice Sanem farà la conoscenza di Can Divit, un famoso fotografo. Quest’ultimo tornerà ad Istanbul per prendere parte alla festa del 40° anniversario dell’agenzia pubblicitaria familiare.

L’uomo di fama mondiale si rivelerà essere il primogenito di Aziz Divit (Ahmet Somers), che vorrà godersi la meritata pensione. Ovviamente Sanem parteciperà all'importante evento, e Can le darà un bacio appassionato al buio sul loggione di un teatro dopo averla scambiata per la sua fidanzata Polen (Kimya Gökçe Aytaç). Spiazzata per l’accaduto, Sanem se ne andrà via e non appena rientrerà a casa troverà il coraggio di confidarsi subito con la sua migliore amica per scoprire chi può essere stato.