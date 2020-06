Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda dall'8 al 13 giugno riportano che Cosme perderà la vita in seguito al crollo della miniera. Nel frattempo, Isabel somministrerà delle strane erbe a Francisca per evitare che vada via da La Habana.

Matias, in seguito ad un chiarimento con Alicia, la lascerà definitivamente. Infine Pablo diserterà il servizio militare e si rifugerà in un capanno, mentre Marta e Rosa saranno ai ferri corti.

Il segreto: Isabel 'avvelena' Francisca

Don Ignacio cambierà approccio con la figlia Rosa, concedendo ad Adolfo il permesso di corteggiare la ragazza ma a determinate condizioni.

Hipolito farà ritorno a Puente Viejo, mentre Antonita non troverà più la lettera nascosta da donna Isabel.

Rosa e Marta continueranno a litigare, e così Manuela consiglierà a Marta di fare il primo passo per stemperare la tensione. Adolfo e Tomas faranno di tutto per convincere Isabel a mettere in sicurezza la nuova galleria della miniera, ma purtroppo non ci riusciranno. La marchesa, temendo che donna Francisca possa andare via da La Habana, inizierà ad "avvelenarla" aggiungendo delle strane erbe alle sue tisane.

Matias e Marcela daranno l'impressione di aver ritrovato la serenità perduta, ma Alicia non avrà alcuna intenzione di farsi da parte. Poco dopo si verificherà un crollo devastante alla miniera, e Matias, informato dell'accaduto da Damian, si precipiterà sul luogo per capire la gravità della situazione.

Il segreto, spoiler al 13 giugno: Cosme muore

Gli spoiler de Il segreto fino al 13 giugno evidenziano che tutti si daranno un gran da fare per estrarre gli operai rimasti intrappolati nella miniera in seguito al crollo. Isabel si presenterà al cantiere suscitando la rabbia di Damian, il quale la aggredirà verbalmente, costringendo il capitano Huertas a dare ordine ai suoi uomini di scortarla fino a casa.

Dolores darà l'impressione di volere aiutare i soccorritori, ma in realtà starà tramando qualcosa. Rosa e Marta si chiariranno. Intanto Carolina riceverà un misterioso messaggio e scomparirà per alcune ore facendo preoccupare tutti.

Alla miniera verrà ritrovato il corpo senza vita di Cosme, rimasto ucciso dal crollo.

Damian, infuriato per la morte dell'amico, si metterà alla guida di una rivolta contro Isabel e i suoi figli, colpevoli a suo dire di non aver fatto nulla per evitare il tragico evento, essendosi sempre rifiutati di mettere in sicurezza la cava.

Ignacio e Manuela noteranno che Carolina ha cominciato a comportarsi in un modo alquanto strano, e così cercheranno di capire cosa stia nascondendo.

Il segreto: Matias lascia Alicia

Dolores cercherà di prolungare l'apertura dell'emporio anche di notte, costringendo Onesimo e Tiburcio a dei turni di lavoro stressanti. Donna Francisca comincerà ad avvertire dei forti mal di testa a causa delle erbe che la marchesa sta facendo aggiungere alle sue tisane.

Carolina dirà una bugia ad Encarnacion allo scopo di poter andare nel bosco per incontrare Pablo, il quale ha disertato il servizio militare e chiederà alla ragazza di aiutarlo a nascondersi.

Manuela continuerà a nutrire dei sospetti su Carolina, mentre Alicia vedrà Marcela e Matias intenti a scambiarsi delle tenere effusioni. Il giovane poco dopo avrà un chiarimento con Alicia e la lascerà una volta per tutte.

Mauricio dirà a Hipolito che deve spiegare a Dolores che è in vigore una legge che vieta di tenere aperti i negozi oltre le nove di sera. Nel frattempo, Marta sarà molto delusa dall'atteggiamento egoistico di Rosa e i rapporti tra loro peggioreranno nuovamente. Isabel si presenterà ai funerali di Cosme, suscitando l'ira di Damian.