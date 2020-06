C’è tanta attesa da parte dei telespettatori di Canale 5 per il debutto della nuova serie tv turca DayDreamer - le ali del sogno, che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Can Yaman. Si tratta dell’attore turco già conosciuto dagli italiani, per aver rivestito il ruolo di Ferit Aslan nella soap opera Bitter Sweet - ingredienti d’amore.

Nel corso del secondo episodio che verrà trasmesso l’11 giugno 2020, un ospite indesiderato rovinerà la festa organizzata da Aziz Divit (Ahmet Somers) in onore dei 40 anni di attività della sua azienda. A turbare il proprietario della Fikri Harika sarà l’ex dipendente Aylin Yüksel, (Sevcan Yaşar), che lo metterà in cattiva luce facendo una vera e propria scenata.

Sanem Aydin (Demet Özdemir) invece sarà abbastanza turbata a causa dei suoi genitori, che la costringeranno a sposare un uomo che non ama.

DayDreamer, spoiler seconda puntata: Can scambia Sanem per la sua fidanzata

A breve il nuovo sceneggiato, ambientato in una Istanbul moderna, farà compagnia al pubblico italiano al posto di Uomini e Donne che si fermerà per la pausa estiva, a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa. Gli spoiler della seconda puntata che andrà in onda giovedì 11 giugno 2020, dicono che alla Fikri Harika, l’agenzia dei Divit si svolgerà un evento molto importante. Il signor Aziz festeggerà i 40 anni di attività della sua azienda pubblicitaria con una grande cerimonia che si terrà all’interno di un teatro.

Ai festeggiamenti sarà presente anche Sanem, pur essendo stata assunta da poco. L’aspirante scrittrice, per colpa delle indicazioni sbagliate del collega Ceycey, metterà piede in una loggia semi buia, e mentre cercherà di rintracciare i suoi colleghi catturerà l’attenzione di Can, un famoso fotografo.

Quest’ultimo darà un bacio appassionato all’Aydin, con la convinzione che fosse la sua fidanzata Pole con la quale aveva un appuntamento.

Aylin provoca Aziz, Can deciso a trovare una soluzione

L’uomo a cui la sorella di Leyla riuscirà a vedere soltanto la barba e le scarpe nere si rivelerà essere il figlio maggiore di Aziz, tornato ad Istanbul proprio in occasione dell’anniversario.

A questo punto l’attenzione si sposterà su Aylin, che senza aver ricevuto l'invito irromperà al party per provocare il capo dell’azienda Aziz sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno presenti.

Il gesto fatto dall’ex dipendente della Fikri Harika farà rimanere sconvolti i fratelli Divit. Can infatti vorrà trovare una soluzione in fretta dopo aver visto suo padre in difficoltà, per evitare che in futuro possano esserci altri inconvenienti del genere. Infine Metin, l’avvocato del signor Aziz farà sapere a Can il vero motivo per cui suo padre deve partire, invece la festa di fidanzamento di Sanem con Muzzaffer non verrà annullata.