Continuano le vicende dei protagonisti della serie turca di Canale 5, Daydreamer - Le Ali Del Sogno. Nel corso della settimana che andrà dal 29 giugno al 3 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Can, a causa della perfidia di Ailyn, sarà travolto da uno scandalo e verrà accusato di plagio. Emre, nonostante il vile gesto della donna, deciderà comunque di rimanere accanto. Can e Sanem fingeranno di essere una coppia per ottenere l'affidamento di un prestigioso lavoro per l'azienda dei Divit.

Can e Sanem finti fidanzati

Sanem accetterà di assecondare Can facendo finta di essere la sua fidanzata per far sì che l'azienda della famiglia Divit ottenga il contratto con l'azienda italiana Fabbri.

Per i due non sarà difficile fingere di essere una coppia perché già da tempo attratti reciprocamente. Ailyn intanto continuerà a tramare contro l'uomo, sottraendo un'immagine scattata da Can dal telefono di Emre sulla campagna sociale dell'azienda, dedicata ai diritti delle donne con Sanem come modella protagonista, e facendo accusare suo fratello Can di plagio. La donna infatti incaricherà un hacker di ricreare dei prodotti simili a quelli ideati da Can con il chiaro scopo di danneggiare la sua immagine e la sua credibilità, coinvolgendo lui e tutta l'azienda in uno scandalo senza precedenti. Emre non prenderà affatto bene la decisione della sua compagna di schiacciare così il fratello a sua insaputa.

A causa del cattivo gesto della donna, il maggiore dei Divit dovrà fare i conti con la commissione disciplinare e sarà Sanem a dovergli riferire di essere stato sospeso dall'associazione mondiale dei fotografi con l'accusa di plagio. Emre intanto, seppur tradito dalla sua fidanzata, che ancora una volta ha agito a sua insaputa, deciderà di perdonarla e di stare al suo gioco.

Il perfido compito di Sanem

Sanem comincerà a cercare il maggiore dei Divit per comunicargli la triste decisione assunta dall'associazione dei fotografi. Intanto l'amica di Sanem Ayhane con l'aiuto di JJ riuscirà ad individuare la responsabile di quanto accaduto a Can. I due infatti riusciranno ad individuare l'indirizzo di Ailyn e scopriranno che è stata proprio lei a danneggiare l'immagine e la credibilità di Can.

Decisi ad incontrare la donna per ottenere delle spiegazioni in merito al suo cattivo gesto, verranno fermati da Emre che, ancora una volta schierato dalla parte della sua compagna nonostante abbia agito a sua insaputa, impedirà ad entrambi di incontrarla.

L'appuntamento con la soap turca di Canale 5, Daydreamer - Le Ali Del Sogno, è dal lunedì al venerdì alle 14:45 del pomeriggio.