Recentemente il popolare attore Can Yaman è tornato protagonista su Canale 5 con la nuova serie turca DayDreamer - Le ali del sogno, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Le anticipazioni turche delle puntate in onda prossimamente anche in Italia rivelano che la protagonista Sanem finirà per innamorarsi del suo capo, Can Divit. Tuttavia, quando la giovane sembrerà aver trovato il coraggio di confessare i suoi sentimenti, verrà travolta da un turbinio di eventi che danneggeranno la carriera di fotografo di Can e faranno sospettare che sia proprio la ragazza la spia responsabile delle sventure dell'agenzia.

In attesa delle puntate, scopriamo più nel dettaglio quali eventi accadranno ai due protagonisti di DayDreamer.

Anticipazioni turche DayDreamer: Can accusato di plagio

Nelle prossime puntate trasmesse in Italia, DayDreamer - Le ali del sogno entrerà nel vivo degli intrighi. Le conseguenze delle macchinazioni e degli inganni orchestrati da Emre (Birand Tunca) e Aylin (Sevcan Yaşar) si ripercuoteranno pesantemente su Sanem (Demet Özdemir), ingenua complice della perfida coppia. La giovane deciderà di confessare il suo amore a Can (Can Yaman), ma sorgeranno delle complicazioni che le impediranno di dichiararsi. Secondo le anticipazioni provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia, Sanem sarà protagonista di una campagna pubblicitaria in favore delle donne e Can si occuperà degli scatti.

Lavorare insieme li avvicinerà sempre di più, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Emre pretenderà da Sanem le foto scattate da Can e le consegnerà ad Aylin che danneggerà il fotografo accusandolo di plagio.

Trame turche di DayDreamer, anticipazioni: Sanem sospettata di essere la spia

Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno svelano momenti difficili in arrivo per Can e Sanem nelle future puntate italiane.

Il lavoro su una campagna pubblicitaria li porterà ad avvicinarsi, ma la serenità tra i due non durerà a lungo. Dopo essere venuta in possesso delle foto scattate da Can, Aylin le farà pubblicare online associandole a una campagna promozionale dell'anno prima. A seguito di ciò, il giovane fotografo verrà accusato di plagio e radiato dall'associazione dei fotografi.

Successivamente inizieranno le indagini per scoprire chi sia il responsabile di tutta la vicenda. I sospetti condurranno a Sanem, che verrà ritenuta colpevole di essere la spia della fuga di notizie. La giovane verrà coinvolta, suo malgrado, nelle diaboliche macchinazioni di Emre e Aylin, intenzionati a fare qualsiasi cosa per rovinare Can e l'agenzia Divit. Le conseguenze del piano di Aylin tuttavia, dureranno poco. Can, infatti, riuscirà a dimostrare la sua innocenza e Sanem si rifiuterà di continuare a lavorare per Emre.