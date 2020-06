Da settimane si fanno sempre più insistenti le voci sulla presunta crisi tra l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez. Il gossip e i principali settimanali sono a caccia dei motivi che avrebbero portato a questa ennesima rottura tra i due. Ogni giorno un nuovo scoop. L'ultimo è stato lanciato dal settimanale Vero TV. La rivista ha pubblicato una notizia che se confermata sarebbe un ottimo colpo per Maria De Filippi. Belen e Stefano potrebbero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip.

Maria De Filippi vorrebbe Belen e Stefano a Temptation Island Vip

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, la conduttrice Maria De Filippi starebbe pensando di inserire nel cast della prossima edizione di Temptation Island vip proprio una delle coppie più chiacchierate del momento.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il sogno accarezzato dalla De Filippi sarebbe quello di farli riappacificare nel reality dedicato ai sentimenti. Uno scoop, un grande colpo soprattutto in termini di ascolti tv. I due quindi dovrebbero provare a ricucire il loro rapporto davanti alle telecamere, anche se nei giorni scorsi De Martino ha chiaramente detto di non voler più parlare della sua vita privata.

Il litigio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe tutta una farsa

Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud Stefano De Martino sembravano felici e sereni dopo il ritorno di fiamma avvenuto alcuni mesi fa. Entrambi apparivano sorridenti e soprattutto contenti di aver ricostruito la famiglia.

Al centro di tutto il loro unico figlio Santiago. Addirittura si vociferava che i due desiderassero un secondo bambino. Poi, la crisi improvvisa ammessa dalla stessa Belen sui social. La showgirl infatti alcune settimane fa aveva postato un video in cui appariva diversa dal solito. Con le lacrime agli occhi e molto triste aveva detto che per lei non era affatto un buon momento.

Ora che si vocifera di una possibile partecipazione a Temptation Island Vip, in molti si chiedono se non sia tutta una finzione. La notizia se confermata insinuerebbe il dubbio che tra i due in realtà sia stato tutto organizzato a tavolino proprio in vista della partecipazione al programma. Dunque, non ci sarebbe in realtà nessuna crisi tra i due.

A detta di molti, questa sarebbe soltanto una farsa per poi poter partecipare come coppia al reality e far finta di recuperare un rapporto che nella realtà non si sarebbe mai interrotto veramente. Come staranno a questo punto davvero le cose tra i due? Non resta che aspettare ulteriori conferme o smentite al riguardo nei prossimi giorni.