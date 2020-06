Continuano le vicende dei protagonisti della nuova soap turca di canale 5 DayDreamer- Le Ali Del Sogno. Nel corso della settimana che andrà in onda dal 22 al 26 giugno, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Sanem pressata da Emre continuerà ad ostacolare il lavoro di Can fino ad avere una discussione con lui che li porterà poi a non parlarsi più se non per questioni lavorative. Aylin gelosa della complicità tra il suo fidanzato e l'ultima arrivata in azienda, comincerà a pressare l'uomo affinché prenda il posto di suo fratello in una importante campagna pubblicitaria.

Sanem e il suo piano contro Can

I genitori di Sanem, continuamente sotto pressione a causa del loro ingente debito, decideranno di mettere in vendita la loro attività commerciale. Sanem intanto, per rispettare il suo accordo con Emre, cercherà in tutti i modi di ostacolare il lavoro di Can. La donna infatti farà di tutto pur di evitare che l'uomo chiuda un contratto con una modella molto ambita che porterebbe all'azienda un notevole prestigio. Successivamente Can e Sanem avranno modo di confrontarsi e di conoscersi meglio, ma il loro discorso finirà per sfociare in una discussione a causa dei pregiudizi che la donna nutre nei suoi confronti, dovuti ai racconti di Emre. La notizia che le mail che arrivavano ad Aylin venivano inviate dal pc di Leyla diventerà ben presto di dominio pubblico.

Can scatenerà la gelosia di Sanem

Can deciderà di svolgere il servizio fotografico con la modella di punta dell'azienda a casa sua in compagnia di Sanem. Durante le pose, Sanem farà cadere Arzu perché infastidita dalle continue avances dell'uomo nei suoi confronti. Questo episodio sarà motivo di discussione tra i due che decideranno di non rivolgersi più la parola se non per questioni legate al lavoro.

Emre intanto cercherà di sabotare i luoghi dell'azienda in cui dovrà esserci il sopralluogo di una prestigiosa azienda di cosmetici interessata a loro. Per riuscire ad evitare che l'azienda di famiglia riesca a chiudere il nuovo contratto, si servirà nuovamente di Sanem, ignara delle sue reali intenzioni.

La donna infatti chiederà ad Ayhan di procurarle un topo da poter liberare in azienda proprio nel momento in cui verranno effettuati i sopralluoghi dai tecnici incaricati per valutare lo stato di igiene del posto. In questo modo riuscirà a scatenare la paura tra tutti i dependenti. Sanem allestirà anche una sala relax ma i suoi sforzi non verranno apprezzati, verrà raggiunta da Can che la sorprenderà a piangere e tra i due ci sarà un tenero momento di complicità. Sanem però rimarrà sulla difensiva. Fabbri, l'importante imprenditore di cosmetica, deciderà alla fine di affidare la sua campagna pubblicitaria a Can. Questo scatenerà la gelosia e il fastidio di Aylin che, invidiosa di Sanem, comincerà a pressare il suo uomo affinché anche lui si occupi della nuova campagna pubblicitaria insieme a suo fratello.