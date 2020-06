La puntata di Daydreamer - Le Ali del Sogno che andrà in onda venerdì 26 giugno su Canale 5 vedrà Aylin complottare contro Can. A partire dalle ore 2 e 45 del pomeriggio i telespettatori potranno assistere alla tredicesima puntata della nuova soap opera turca.

In tale episodio vedremo che la perfida Aydin comincerà a nutrire una profonda gelosia nei confronti di Sanem. Nel caso specifico, comincerà a notare che la fanciulla sarà un po' troppo vicina al suo compagno. Per tale ragione, si darà da fare per vendicarsi. Sanem, dal canto suo, apprenderà che Can ha una fidanzata e questa le farà perdere la testa per la gelosia.

Spoiler Daydreamer: Aylin gelosa di Sanem

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 giugno di Daydreamer - Le Ali del Sogno pongono Aydin al centro dell'attenzione. La donna comincerà a notare una certa vicinanza tra Sanem e Emre e, per questo motivo, sarà molto gelosa. Inoltre, la donna si renderà anche conto del fatto che il suo compagno si è leggermente ammorbidito nei confronti del fratello, in quanto non vorrebbe incrinare irrimediabilmente i rapporti con tutta la famiglia. Questo cambio di scenario, però, non verrà affatto gradito da Aylin, al punto che deciderà di mettere in pratica il suo piano per distruggere definitivamente Can.

Can palesa la sua gelosia verso Sanem

Dopo un party in piscina, Aylin provocherà il suo fidanzato allo scopo di issarlo contro suo fratello.

A quel punto, allora, Emre accetterà di tenere sotto controllo i piani del fotografo. Il suo scopo sarà quello di entrare a gamba tesa nel progetto inerente la campagna promozionale alla Fikri Harika. Nel corso della festa, però, Can e Sanem si allontaneranno per restare un po' in disparte. In tale occasione, il più grande dei Divit ne approfitterà per manifestare la sua gelosia nei confronti di Sanem.

Nel caso specifico, dirà di non gradire affatto le avances che la donna ha ricevuto da Fabbri.

Aydin scopre che il fotografo Divit è fidanzato e si vendica

L'idillico momento, però, si interromperà il giorno seguente. Sanem, infatti, apprenderà dai suoi colleghi che Can ha una fidanzata, Polen, la quale vive all'estero e sembra essere la donna dei sogni di ogni uomo.

Sanem rimarrà molto male di quanto appreso ma, soprattutto, sarà delusa dalla reticenza di Can, il quale le ha tenuto nascosta una cosa così importante. Accecata dalla gelosia, dunque, la giovane deciderà di vendicarsi e prenderà di petto il suo capo. Durante tale dibattito, la ragazza dirà al fotografo che il suo fidanzato è Osmar. Sanem, inoltre, deciderà di continuare a collaborare con Emre rubando la cartellina della nuova compagna per consegnarla a lui.