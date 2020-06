Il ballerino di 'Ballando con le stelle' Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono detti addio lo scorso settembre, quando hanno messo fine al loro matrimonio. Sposati dal 2014, i due hanno una bambina di sei anni. Per la prima volta Todaro ha deciso di rompere il silenzio. Il trentatreenne ha rilasciato un'intervista esclusiva sulle pagine del settimanale Oggi nella quale ha raccontato la sua versione dei fatti smentendo anche alcune voci sulle cause della rottura. Raimondo Todaro ha dichiarato che lui e Francesca Tocca sono cresciuti insieme. Sono diventati prima una coppia di ballo, poi una coppia nella vita restando insieme per dieci anni.

Raimondo Todaro smentisce che il matrimonio con Francesca Tocca sia finito per colpa di un tradimento

Lo scorso autunno i rumors attribuivano la fine del matrimonio tra i due ballerini a un tradimento da parte di Francesca Tocca con Valentin Dumitru, allievo della scuola di Amici. Nell'intervista esclusiva però, Raimondo Todaro ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte che il loro matrimonio non è finito per colpa di un tradimento. Todaro ha dichiarato che lui e Francesca sono una delle poche coppie che non si è lasciata per un tradimento, ma giorno dopo giorno in modo naturale il loro amore piano piano si è spento. Il ballerino ha detto che tra loro c'è grande affetto e stima, ma non c'era più quel formicolio nello stomaco che provava una volta.

Ora, ha aggiunto il ballerino di 'Ballando con le stelle', tra loro i rapporti sono ottimi perché lei è una ragazza pura e spera che sia davvero felice perché se lo merita. Poi ha dichiarato che le augura di trovare tutto il meglio del mondo, che forse lui non è stato capace di darle in questi anni di matrimonio insieme.

La storia d'amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Già qualche settimana fa, il ballerino Raimondo Todaro aveva dedicato alla moglie Francesca Tocca un post molto bello sui social. Sul suo profilo Instagram aveva postato uno scatto delle loro nozze scrivendo che da tempo i loro sguardi non erano più gli stessi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto.

A un certo punto, ha detto Todaro, lui e Francesca non guardavano più le cose con gli stessi occhi. Anche lo stesso mazzo di fiori, non lo guardavano più con lo stesso sguardo ha rivelato il ballerino. Poi aveva anche ringraziato la sua ex moglie Francesca per avergli regalato gli anni più belli della sua vita e una figlia spettacolare che ama alla follia. Infine aveva concluso il romantico post augurando a Francesca di ritrovare l'amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura.