Nelle puntate di Beautiful già trasmesse in America e che i fan italiani vedranno su Canale 5 solo tra qualche mese, vi saranno clamorosi risvolti a seguito del ritrovamento della piccola Beth. Come già noto, Flo finirà in carcere a causa della sua complicità con Reese, anche se non vi rimarrà per molto. Grazie ad un accordo con la polizia, la Fulton tornerà in libertà e vorrà immediatamente ricucire il rapporto con Wyatt. Ridge intanto, si ritroverà a discutere con Brooke, la quale vorrà vedere marcire in galera sia Flo che Thomas: una divergenza di vedute che metterà in crisi il matrimonio dei due.

Anticipazioni Beautiful: Flo arrestata per il rapimento di Beth

Solo tra qualche mese i telespettatori di Canale 5 vedranno finire l'incubo di Hope, che finalmente riuscirà a riabbracciare la figlia creduta morta. La piccola Beth infatti, tornerà tra le braccia dei suoi veri genitori e tutto ciò grazie al piccolo Douglas. Il bambino infatti, ascoltando una conversazione tra Flo e Thomas capirà che la figlia di Hope è viva e rivelerà il segreto ai diretti interessati. Dopo aver riabbracciato la figlia, la Logan sarà furiosa con Flo e deciderà di tagliare i ponti con lei. La Fulton che, come noto, si è finta la madre naturale di Phoebe/Beth, verrà arrestata dalla polizia.

Flo viene scarcerata grazie all'appoggio di Ridge

In prigione Flo riceverà la visita di Steffy, la quale le augurerà di marcire in galera per tutto il male causato. Il detective Sanchez intanto offrirà l'immunità a Florence in cambio del suo aiuto per rintracciare e far arrestare Reese, ancora latitante.

Ridge, supplicato da Shauna, non si opporrà alla richiesta di immunità e sarà grazie a lui che Flo riuscirà a uscire di prigione. La giovane ringrazierà il Forrester che, in tutta risposta, le dirà di averlo fatto solo per tutelare Thomas. Quest'ultimo intanto, sarà sparito dalla circolazione e il piccolo Douglas chiederà a Brooke notizie del padre.

Beautiful, trame puntate Usa: Brooke e Ridge ai ferri corti a causa di Flo e Thomas

Proprio a casa di Brooke l'argomento di conversazione tra le sorelle Logan saranno Thomas, Flo, Shauna e il matrimonio tra Ridge e Brooke. Lo stilista tornato dall'incontro con la polizia avrà un acceso diverbio con la moglie, a causa della divergenza di vedute su Thomas e Flo. In particolare, Ridge sosterrà che Thomas abbia bisogno del loro supporto psicologico per riprendersi dalla situazione, mentre Brooke sarà dell'idea che il padre di Thomas e Flo debbano pagare per quanto fatto a Liam, Hope e Beth. Dalle anticipazioni si verrà a sapere che la discussione tra marito e moglie terminerà solo quando Ridge deciderà di uscire dalla porta prima che la situazione degeneri.

Da quanto si apprende, sarà in questa occasione che il Forrester si ritroverà a bere più del dovuto al 'Bikini Bar'. Riusciranno Ridge e Brooke a superare la crisi?

In attesa di ulteriori novità in merito, si ricorda che la soap Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 13:40.