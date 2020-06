Temptation Island sta per prendere ufficialmente il via: dopo giorni di indiscrezioni è arrivata la conferma sulla data di messa in onda della prima puntata che avverrà giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Sul profilo ufficiale Instagram del programma prodotto da Maria De Filippi è arrivata la notizia che molti attendevano. Alla conduzione, per il settimo anno consecutivo Filippo Bisciglia che si ritroverà al falò un mix di coppie vip e nip. Intervistato dal sito Fanpage, il conduttore ha dato qualche anticipazione sulle registrazioni in corso. Pare che un colpo di scena ci sia già stato a poche ore dal'inizio delle riprese.

La nuova edizione di Temptation Island sarà un mix di coppie vip e nip

In questa nuova edizione di Temptation Island vi saranno coppie di personaggi famosi mischiate ad altre di non famosi. Dopo l'annuncio delle prime due coppie vip formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, poche ore fa su Witty tv è stato pubblicato il filmato di presentazione di due coppie nip, formate da Valeria e Ciavy e Antonio e Annamaria. Mancano all'appello le ultime due coppie di fidanzati che andranno a completare il cast di questa nuova edizione. Come dichiarato da Filippo Bisciglia, la decisione di mischiare vip e nip darà vita a un'edizione speciale che incuriosirà particolarmente il pubblico da casa.

Temptation Island, la nuova edizione al via giovedì 2 luglio su Canale 5

Nonostante i problemi legati all'emergenza sanitaria dei mesi scorsi, Temptation Island andrà regolarmente in onda. La puntata d'esordio sarà il prossimo 2 luglio su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa. Da quanto si apprende, le registrazioni sarebbero iniziate già da qualche giorno, ma prima dell'inizio delle riprese tutti i partecipanti, compreso lo staff, sarebbero stati sottoposti a vari test sierologici, rispettando poi un ulteriore periodo di isolamento.

Il tutto per permettere i contatti fisici tra single e fidanzati senza l'uso di mascherine.

Temptation Island spoiler, Filippo Bisciglia svela: 'Il colpo di scena? C'è già stato'

Tutte le precauzioni adottate faranno sì che la struttura del programma rimanga invariata. Sempre su Fanpage, il conduttore Filippo Bisciglia ha svelato alcuni retroscena su quanto sta accadendo nei villaggi a pochi giorni dall'inizio delle riprese.

Dalle sue parole, si intuisce come questa nuova edizione prometta scintille. Infatti, da quanto riportato da Filippo qualcosa di inaspettato sarebbe già accaduto tra alcuni dei protagonisti. Un colpo di scena che non potrà fare a meno di tenere incollati i telespettatori al televisore a partire dal prossimo 2 luglio.