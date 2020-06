Diverse novità attendono i fan di DayDreamer nell'episodio in onda il prossimo 19 giugno.

Su Canale 5, a partire dalle ore 14:45, i telespettatori vedranno come Sanem cercherà in tutti i modi di evitare l'incontro tra Can Divit e la modella Arzu Tas, così come richiestole da Emre. Il suo tentativo di perdere tempo non otterrà i risultati sperati, tanto che Can e la famosa modella riusciranno ad avere un incontro chiarificatore, nel quale emergeranno anche i ricatti messi in atto dalla perfida Aylin. Pertanto, Arzu deciderà di tornare a lavorare per l'agenzia pubblicitaria dei Divit.

Sanem cerca di perdere tempo per evitare l'incontro di Can e Arzu Tas

Dalle anticipazioni su ciò che andrà in onda il prossimo 19 giugno, si viene a sapere che Sanem e Can partiranno alla volta di Agva per incontrare la famosa modella Arzu Tas.

Su indicazione di Emre, Sanem dovrà boicottare tale incontro, impedendo quindi che la modella possa tornare a lavorare per l'agenzia pubblicitaria dei Divit. Per tale motivo, Sanem nasconderà la patente di Can, in modo da essere lei a guidare l'auto. La giovane cercherà in tutti i modi di perdere tempo, arrivando a<pure sbagliare appositamente strada.

DayDreamer, anticipazioni: il tentativo di boicottaggio di Sanem non va a buon fine

Dopo molte peripezie, Can e Sanem giungeranno in albergo dove la ragzza riuscirà ad incontrare Arzu Tas.

La sorella di Leyla però, invece che dare appuntamento alla modella e al suo datore di lavoro, cercherà di depistare Can, portandolo in giro in bicicletta, mentre Arzu attenderà invano l'attivo di Divit in un luogo non ben precisato.

Durante il giro in bici, tra Can e Sanem comincerà a crescere la complicità, ma il tentativo di boicottaggio della giovane non andrà a buon fine.

Dalle anticipazioni infatti, si verrà a sapere che Can e Arzu, dopo molte vicissitudini, riusciranno ad incontrarsi.

DayDreamer, spoiler 19 giugno: Arzu Tas rimane affascinata da Can e torna a lavorare per lui

La modella racconterà a Divit del ricatto messo in piedi da Aylin riguardante delle sue foto del passato in cui risultava essere in sovrappeso.

Per liberare la modella dal ricatto, Can proporrà alla giovane di essere lei stessa a pubblicarle. Sarà così che Arzu, liberatasi dal ricatto di Aylin, accetterà di buon grado di essere il volto dell'agenzia pubblicitaria di Can.

Sanem intanto, noterà la forte complicità creatasi tra Can e Arzu e ne sarà gelosa. A tal proposito, la ragazza non esiterà a far scattare l'allarme antincendio dell'albergo per interrompere il loro incontro. Leyla intanto, dopo essere stata sospesa, verrà reintegrata al lavoro, con suo grande sollievo.