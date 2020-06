È un periodo d'oro per Giulia De Lellis: tra numerosi progetti lavorativi e il ritrovato amore con Andrea Damante, l'influencer si sta godendo il lento ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria. Qualcosa però ha turbato l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che si è sfogata sul suo profilo Instagram prendendo di mira i paparazzi. Quest'ultimi, secondo le parole di Giulia, si sarebbero introdotti nei pressi di casa sua per scattare le loro foto. La fidanzata di Andrea non accetta che venga violata la sua privacy e per questo ha voluto dire la sua in merito.

Giulia attacca i fotografi: 'Entrano in proprietà private'

''Quando entrano in proprietà private per l'ennesima volta, dopo l'ennesima causa, per scattare le loro foto, io non ci sto'', ha esordito Giulia dopo aver precisato che di solito non ha nulla da ridire sul lavoro dei paparazzi che rispetta. L'influencer ha poi mostrato un video di un fotografo che si introduceva nell'abitazione del vicino per poter fare i suoi scatti. Giulia De Lellis, quindi, ha mostrato che le sue accuse sarebbero fondate.

Ora che la notizia di un possibile matrimonio tra Giulia e Andrea è stata divulgata dalla rivista Chi, i due fidanzati sono tra i bersagli preferiti delle cronache rosa, ma è chiaro che Giulia De Lellis non ha alcuna intenzione di lasciare che i suoi spazi personali vengano invasi.

Inoltre, la giovane, che dopo aver raggiunto il fidanzato nella sua casa milanese, sta trascorrendo il primo weekend in cui gli spostamenti sono consentiti a Roma con la sua famiglia, non ha nascosto il suo grande fastidio per l'accaduto.

De Lellis ansiosa: 'Vi sembra giusto?'

''Io non posso girare in mutande neanche in casa mia, devo stare con l'ansia perenne'', ha proseguito nel suo sfogo Giulia.

''Vi sembra giusto?'', ha poi chiuso Giulia De Lellis che ha voluto fare un sondaggio tra i suoi numerosissimi follower per capire come la pensa chi la segue con costanza in tutti i suoi progetti. Giulia ha voluto condividere con i fan questa disavventura per poter chiarire la sua posizione: d'altra parte gran parte della sua fama è legata proprio al lavoro dei paparazzi che tengono alta l'attenzione sia sua di lei sia su Andrea, ma ci sono certi limiti che secondo lei non andrebbero oltrepassati.

Nel frattempo, Andrea e Giulia appaiono sempre più uniti ed affiatati: la coppia che si è ricongiunta per passare la quarantena insieme non si è più divisa. Entrambi sembrano aver compreso che, nonostante gli sbagli e i due anni di lontananza, l'amore che li unisce è più forte di ogni cosa. Adesso, la coppia non si nasconde più, ma ciò che chiede Giulia è un po' di riservatezza, almeno quando si trova a casa propria.