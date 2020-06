Armando Incarnato è uno dei maggiori protagonisti al trono over di Uomini e donne: il cavaliere partenopeo si trova spesso al centro delle polemiche che si vengono a creare al dating show. Sebbene abbia avuto diverse frequentazioni, Armando non è ancora riuscito a trovare la compagna: molto spesso le sue conoscenze si chiudono con aspre diatribe con le dame che ha in precedenza sentito. Adesso, Incarnato si è trovato a dover dare spiegazioni del motivo per cui Jeanette, la sua ex, si trovava in casa sua durante la quarantena. Queste ultime discussioni hanno segnato non poco il napoletano.

Armando: 'È più facile puntarmi il dito'

Tornati in studio dopo il lockdown, Armando ha dovuto fare i conti per l'ennesima volta con una sua ex: Jeanette ha pubblicato delle foto sui social in cui è evidente che si trovasse in casa del cavaliere. Quest'ultimo ha spiegato che il motivo per cui ha visto la donna era solo legato al lavoro, ma chi non crede in alcun modo alle sue parole è Gianni Sperti. L'opinionista di Uomini e Donne si è scagliato contro Incarnato accusandolo di intrattenere una relazione con la ex, contravvenendo così alle regole del dating show. Dopo la puntata in cui vi è stato lo scontro, Armando ha già pubblicato un messaggio sui social, rivolgendosi ad un 'tu' generico, con la speranza che chi non crede nella sua buona fede possa presto cambiare idea.

Adesso però, il cavaliere del trono over, è tornato con un nuovo scatto e un nuovo messaggio ai suoi follower che suona come l'ennesimo sfogo. ''È più facile puntarmi il dito che tendermi la mano'', ha esordito Armando che compare con tanto di occhiali da sole e in tenuta sportiva. ''Chi cerca amore tende la mano, chi ha in mante altro punta il dito'', ha concluso Incarnato.

Ma a chi o a quale avvenimento si rivolge esattamente l'uomo?

La ricerca della compagna per Armando continua

Dalle parole di Armando appare chiaro che l'amarezza che lo ha colto nell'ultima puntata alberga ancora nel suo cuore. Il cavaliere ha spiegato in più di un'occasione di non avere nulla da nascondere e di intrattenere con la sua ex solo rapporti di lavoro, ma a quanto pare non tutti sono disposti a credergli.

Nel frattempo, Incarnato continua tra non poche difficoltà, la ricerca di una fidanzata. Ma la stagione si è quasi conclusa per cui, se la redazione chiamerà nuovamente Armando e se l'estate non porterà novità nella vita del partenopeo, la ricerca è rimandata al prossimo anno.

Frattanto, la speranza di Armando resta quella di conquistare la fiducia di tutti i presenti al dating show, ma visti i presupposti pare difficile che Incarnato riesca a far cambiare idea a Gianni. Per sapere come si concluderà il percorso del cavaliere bisognerà attendere l'ultima settimana di puntate di Uomini e Donne.