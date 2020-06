La nuova serie turca DayDreamer - Le ali del sogno (nome originale Erkenci Kuş) ha debuttato il 10 giugno su Canale 5 in prima visione assoluta, riscuotendo un discreto successo. Distribuita in ben 21 paesi, la produzione Gold Film è trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. La serie racconta la storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin, ma è anche un mix di intrighi familiari, scene emozionanti e momenti divertenti. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio rivelano che Sanem si fingerà la fidanzata di Can per aiutarlo a concludere il contratto con l'imprenditore Fabbri.

Nel frattempo Aylin continuerà a tramare contro il fotografo e cercherà di rovinare la sua carriera, mentre Emre sospetterà della fidanzata. Perciò interverrà per impedire ad Ayhan e CeyCey di trovare la persona responsabile delle accuse mosse al fratello.

Anticipazioni DayDreamer dal 29 giugno al 3 luglio: Sanem in aiuto della Fikri Harika, Aylin accusa Can di plagio

DayDreamer - Le ali del sogno continuerà a stupire i telespettatori di Canale 5 anche la prossima settimana. Nelle puntate in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, infatti, non mancheranno per i fan della serie alcuni interessanti colpi di scena. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che Sanem cercherà di aiutare l'agenzia Fikri Harika a concludere il contratto con l'importante imprenditore Fabbri.

Per favorire l'accordo la giovane farà finta di essere la fidanzata di Can Divit. Nel frattempo, la perfida Aylin escogiterà un piano per rovinare sia la campagna pubblicitaria che la carriera del fotografo. La rivale della famiglia Divit sottrarrà dal telefono di Emre le foto scattate dal fratello e con un escamotage muoverà nei confronti di quest'ultimo un'accusa di plagio.

Le macchinazioni messe in atto dalla Yuksel causeranno dei problemi a Can che verrà sottoposto ad un'indagine della commissione disciplinare. Intanto Emre inizierà a sospettare che dietro l'oscura vicenda ci sia lo zampino della fidanzata intenzionata a rovinare la reputazione del fratello.

Can sospeso dall'associazione fotografi

Secondo le anticipazioni delle puntate di DayDreamer trasmesse dal 29 giugno al 3 luglio, Can continuerà a subire le conseguenze dell'accusa di plagio messa in piedi da Aylin. Dopo l'esame della commissione disciplinare ci sarà una svolta negativa per la carriera del giovane Divit. L'associazione dei fotografi, infatti, lo sanzionerà con la sospensione e Sanem si precipiterà da lui per metterlo al corrente della cattiva notizia. Nel frattempo Ayhan e CeyCey si metteranno alla ricerca della persona che ha screditato Can e ha rovinato la sua carriera. I due riusciranno a rintracciarla, ma Emre interverrà giusto in tempo per impedire loro di raggiungerla.