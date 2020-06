Alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 fanno di nuovo parlare di sé. Questo per via di alcune immagini che li immortalano felicemente insieme. Stiamo parlando di Adriana Volpe, Teresanna Pugliese, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Fernanda Lessa e Fabio Testi, protagonisti di una reunion post Gf Vip, svoltasi nella tenuta che quest'ultimo possiede in provincia di Verona. Le immagini della festa hanno scatenato le reazioni più disparate degli utenti, su Instagram. In molti hanno contestato al gruppo di non aver rispettato le regole di prevenzione contro il Coronavirus.

Alla tenuta di Fabio Testi un gruppo ristretto di ex coinquilini al Gf vip

Così come emerge da alcune foto pubblicate su Instagram, diversi ex gieffini non erano presenti alla festa a casa di Fabio Testi. Fra gli assenti, ad esempio Antonio Zequila e Rita Rusic. E se l'attore campano ha dichiarato di aver tagliato tutti i contatti con gli ex coinquilini del Gf Vip 4, la produttrice ha riferito sui social di non essere stata invitata alla riunione.

Mancavano anche la vincitrice del reality e modella Paola Di Benedetto, la fashion blogger Clizia Incorvaia e il compagno Paolo Ciavarro, l'altra blogger Asia Valente, la modella Elisa De Panicis, l'ex cavaliere di Uomini e donne Sossio Aruta, l'attrice Licia Nunez, l'egittologo Aristide Malnati, le showgirl Antonella Elia e Valeria Marini, il cantante Pago e la sua ex Serena Enardu, l'ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, la scrittrice Barbara Alberti e il conduttore Michele Cucuzza.

Adriana Volpe posta degli scatti della reunion

Tra gli ex gieffini presentatisi a casa di Fabio Testi, Adriana Volpe ha condiviso su Instagram alcune foto della festa, commentando: "La gioia di rivedersi! La #gangdelbosco si è riunita". Sotto il post in questione, non sono mancati i messaggi critici di alcuni utenti: "E il distanziamento social adios"; "Manca Antonella [Elia, ndr]"; "Non è che se hai fatto il Grande Fratello insieme a questi, potete mettervi a fare assembramenti.

Pure senza mascherina!".

Alfonso Signorini starebbe già lavorando per il Gf Vip 5

Il conduttore del Grande fratello Vip 4 Alfonso Signorini, stando alle ultime uitime indiscrezioni, starebbe già lavorando alla lista concorrenti del Gf Vip 5. Per la partecipazione sarebbero, al momento, in lizza la showgirl Elisabetta Gregoraci e l'ex tronista di Uomini e donne Lorenzo Riccardi.

La messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello dedicato alle celebrità è prevista per settembre.