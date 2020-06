Filippo Nardi, ex volto storico della seconda edizione del Grande Fratello, è tornato al centro dell'attenzione mediatica per aver lamentato le conseguenze che ha sortito la sua vita a causa della crisi sanitaria.

Quest'ultimo, dopo aver accusato dei sintomi simili a quelli dell'infezione da coronavirus, deve fare ora i conti con la battuta d'arresto subita dal suo lavoro di personaggio popolare, così come ha lui stesso riportato in una sua intervista a Nuovo.

Filippo Nardi è rimasto senza lavoro a causa del coronavirus

L'ex gieffino ha, in particolare, voluto smentire il luogo comune secondo cui i vip navigherebbero nell'oro, dichiarando di aver inoltrato richiesta all'Inps del bonus di 600 euro previsto per i possessori di partita Iva, in quanto disoccupato, e di non averlo ricevuto.

"Avrei preso volentieri quei soldi - ha, poi, aggiunto nel suo intervento -. Perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori. E le mie entrate sono a zero".

L'ex naufrago si dichiara grato a Barbara D'Urso

Ad aprile, Filippo Nardi aveva accusato alcuni sintomi riconducibili a quelli tipici dell'infezione da coronavirus. Ma, non era riuscito a sottoporsi al tampone, così come da lui rivelato in una sua apparizione televisiva registrata in collegamento con Barbara D'Urso a Live. E nella nuova intervista, si è detto grato alla conduttrice per avergli dato parola in tv.

La sua ospitata televisiva ha, tuttavia, sortito degli effetti indesiderati, stando ha quanto ha spiegato lui stesso a Nuovo.

Nardi ha affermato che di recente non gli è stato concesso accedere nel negozio di sigarette elettroniche sito vicino casa sua, per motivi precauzionali. O meglio, alla luce dei suoi sintomi rivelati ai media. "Dicono che non sanno se sono ancora infetto”, ha riportato.

L'ex gieffino torna a fare il dj per un evento

Incalzato dalle domande su Nuovo, Nardi ha dichiarato anche di essersi messo alla ricerca di un lavoro in quanto disoccupato, seppur ritenendo che non vi fossero tante possibilità di poterlo trovare durante l'emergenza.

Riattivatosi su Instagram nelle ultime ore ha, tuttavia, reso noto tra le storie che il 13 giugno prenderà parte ad un evento che lo vedrà protagonista come dj e si terrà presso lo stabilimento balneare "Spiaggia 58".

Nella descrizione del suo ultimo post pubblico condiviso con il web sempre su Instagram, ha invece lanciato un invito generale alla positività: "Ricordatevi sempre di sorridere! Mai come in questo periodo ci serve la positività. Solo con grandi sforzi, fiducia e senso civico usciremo da questo incubo! Cosa vi da la positività? Datemi un aiutino please".