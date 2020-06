Il Gossip del momento riguarda il presunto fidanzato della vincitrice di Amici 19 Gaia Gozzi: nella semifinale di Amici Speciali, andata in onda venerdì 29 maggio, Maria De Filippi ha messo a tacere le voci sulla presunta simpatia tra la cantante e Alberto Urso circolate nei giorni scorsi, facendo notare la presenza in studio di una persona molto vicina a uno dei due.

Maria De Filippi sul presunto flirt tra Gaia e Alberto: 'Non è il caso di mettere dubbi'

Di Gaia Gozzi si è parlato per via del talento artistico, ma anche, in modo ironico e scherzoso, per i vari gossip amorosi che l'avrebbero coinvolta.

Inizialmente i fan avevano discusso di una simpatia tra Gaia e Irama, per poi spostare l'attenzione sul corteggiamento verso la cantante di Alberto Urso, apparso insistente e determinato anche durante la messa in onda del programma. Tuttavia, per non continuare a creare disagio ai due e per non far nascere dinamiche strane, Maria De Filippi ha chiuso definitivamente la questione, aprendone comunque un'altra, ovvero quella sul presunto fidanzato di Gaia. Durante la puntata, infatti, la conduttrice ha dichiarato: 'Volevo dire che non c’è nulla tra Alberto e Gaia. Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi". La persona citata dalla conduttrice del talent show secondo i rumors potrebbe essere Daniele Dezi.

Daniele Dezi, musicista e produttore musicale

I fan hanno iniziato subito a fare le loro ricerche sul web e sostengono che la persona di cui parlava Maria De Filippi potrebbe essere Daniele Dezi, ritenuto il probabile attuale compagno di Gaia Gozzi. Il flirt tra i due secondo i rumors troverebbe conferma anche in uno scambio di 'like' e commenti su Instagram, cosa che non è passata inosservata agli utenti appassionati di gossip.

Daniele Dezi è un musicista e produttore molto conosciuto nel campo, che forma il duo di produttori e polistrumentisti Frenetik e Orang3, insieme a Daniele Mungari. Inoltre, è conosciuto anche per le collaborazioni con artisti importanti come Achille Lauro, Coez, Salmo, Clementino e Gemitaiz.

La finale di 'Amici Speciali' andrà in onda venerdì 5 giugno

Intanto Amici Speciali è giunto alla puntata finale, che andrà in onda venerdì 5 giugno in prima serata su Canale 5. A contendersi la vittoria di questa edizione particolare del talent, a sostegno della Protezione Civile impegnata nell'emergenza da nuovo Coronavirus, saranno Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash dei The Kolors. I proventi del televoto, anche in questo caso, saranno devoluti alla Protezione Civile.