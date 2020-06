Una vita nei prossimi episodi vivrà un altro tragico evento con il decesso della giovane Lucia, che sconvolgerà tutti i vicini di Acacias, ma non sarà l'unico evento negativo. Le trame inerenti le puntate in onda dal 5 all'11 luglio rivelano che Genoveva giurerà vendetta dopo il funerale di Samuel, mentre Ursula confesserà a Telmo di aver tolto la vita a Eduardo. Cinta dopo un'esibizione verrà arrestata con l'accusa di falsificare banconote. Antoñito riceverà una lettera dal ministero della Guerra che lo convocherà per il servizio militare.

Una vita, trame fino all'11 luglio: Lucia perde la vita tra le braccia di Telmo

Le trame di Una vita, dal 5 all'11 luglio rivelano che Genoveva, dopo aver assistito alla sepoltura del suo amato Samuel, farà ritorno ad Acacias e sulla foto del marito giurerà vendetta. Ramon e Felipe torneranno a essere amici, mentre Lucia in ospedale esalerà il suo ultimo respiro tra le braccia di Telmo. L'uomo insieme a Ursula organizzerà la veglia funebre nella casa della sua amata, dopodiché deciderà di rivelare ai vicini che lui è il vero padre di Mateo. Carmen, nel corso di una conversazione con Ramon, si renderà conto che l'uomo la considera solo un'amica e così deciderà di andare via dal quartiere per sempre.

Bellita scoprirà l'inganno di Cinta e si arrabbierà a tal punto che deciderà di mandarla a studiare in un collegio svizzero. La ragazza, temendo di far infuriare ulteriormente la madre, accetterà la sua decisione. Telmo deciderà d'iniziare una nuova vita in un'altra città insieme a Mateo, ma senza Ursula, la quale furiosa gli confesserà di aver ucciso Eduardo per potergli dare una possibilità di essere felice con Lucia, seppur per poco tempo.

Una vita, spoiler 5-11 luglio: Antoñito riceve una pessima notizia

Gli spoiler di Una vita dal 5 all'11 luglio raccontano che Ramon dichiarerà il suo amore a Carmen, la quale tornerà subito ad Acacias. L'uomo deciderà di rendere pubblica la loro relazione, anche se prima di farlo vorrebbe parlarne con suo figlio Antoñito, ma proprio quando starà per dargli la bella notizia il ragazzo riceverà una lettera recante una pessima informazione.

In seguito a un'esibizione trionfale, Cinta verrà arrestata insieme a tutti i dipendenti del Caffè del Duende. Passerà una notte in cella con l'accusa di falsificazione di banconote. Tuttavia la brutta storia si risolverà in breve tempo visto che suo padre José riuscirà a farla rilasciare. La felicità della giovane durerà poco, infatti sua madre Bellita le farà presente che non potrà mai più salire su un palcoscenico. Ursula si metterà alla ricerca di un lavoro, ma riceverà da Felipe una notizia spiacevole: la famiglia del defunto Eduardo reclama non solo l'abitazione in cui lei sta vivendo tutt'ora, ma anche l'affidamento di Mateo.

Una vita: Antoñito dovrà andare in guerra

Nei prossimi episodi di Una vita Antoñito scoprirà che il ministero della Guerra ha deciso di obbligare i figli di diverse famiglie benestanti all'arruolamento nell'esercito, stando lontano da casa per almeno tre anni, questo per far sì che i poveri non pensino che siano gli unici a doversi sacrificare per la patria.

Ramon, preoccupato per il figlio, chiederà a Liberto di aiutarlo a incontrare un generale per capire se esista un modo per evitare al ragazzo di andare in guerra. Liberto gli procurerà l'incontro col militare, ma le cose non andranno come Ramon aveva sperato. I parenti di Eduardo otterranno l'abitazione e Ursula verrà costretta ad andare via e a cercare un nuovo posto dove vivere e un nuovo lavoro. Purtroppo per lei la ricerca si rivelerà molto difficile, visto che a causa della sua brutta reputazione faticherà a trovare lavoro come istitutrice. L'unica che cercherà di aiutarla sarà Fabiana, la quale le offrirà di lavorare come cameriera nella pensione, ma la Dicenta farà prevalere il suo orgoglio e rifiuterà il lavoro propostole.

Cinta rivelerà a tutti di essere la Dama del Mistero. Susana, Rosina e Felicia, sorprese dalla rivelazione della giovane, chiederanno se ciò è vero a Bellita. Servante e Jacinto nel tentativo di trasformare lo sterco di mucca in oro combineranno un altro guaio.