Le trame de Il Segreto inerenti alle puntate in onda dal 15 al 20 giugno rivelano che Rosa gelosa di sua sorella Marta vorrà sposare al più presto Adolfo. Nel frattempo, Carolina aiuta il suo fidanzato Pablo e lo nasconde nella soffitta della Villa, mentre Francisca essendo rimasta molto tempo isolata ha paura e preferisce restare in casa. Infine, Dolores inizia lo sciopero della fame per protestare contro le multe comminatagli dal Comune.

Il Segreto, trame 15-20 giugno: Isabel accetta di mettere in sicurezza la miniera

Le trame Il Segreto dal 15 al 20 giugno rivelano che Damian e i minatori si presenteranno ai funerali di Cosme con dei coltelli e minacceranno Isabel e i figli.

Ignacio deciderà di intervenire e fortunatamente riuscirà ad evitare che accada una tragedia. I marchesini de Los Visos lo ringrazieranno, mentre Isabel sembrerà piuttosto infastidita dal gesto dell'uomo. A quel punto, il capitano Huertas visto quanto accaduto deciderà di mettere una pattuglia di sorveglianza a La Habana, in modo tale da evitare un nuovo attacco ai De Los Visos. Nel frattempo, Francisca viene a sapere dell'accaduto dalla domestica Antonita, mentre Mauricio notificherà una nuova multa a Dolores. La donna cadrà nello sconforto più totale: tuttavia, poco dopo Onesimo inizierà a sperimentare la psicoanalisi sulle mosche.

Adolfo e Tomas aiutati da Inigo prenderanno in mano la situazione e apporteranno le misure di sicurezza alla miniera.

Più tardi Matias sarà molto preoccupato per l'eccessiva aggressività di Alicia. Intanto, Isabel ringrazierà Ignacio per averla aiutata e l'uomo le chiederà se per caso sia contraria al fidanzamento tra i loro figli, aspettandosi un consenso ufficiale. Poco dopo, la Marchesa accetterà di fare le migliorie alla miniera e Matias viene informato della cosa da Tomas.

Il Segreto: Carolina aiuta Pablo

Gli spoiler de Il Segreto fino al 20 giugno ci dicono che Dolores riceverà una multa di mille pesetas a causa degli esperimenti con le mosche di Onesimo. Nel frattempo, Alfonso nel corso della cena alla villa dirà a Ignacio che Isabel vuole andare a trovarlo per dare il suo consenso ufficiale al fidanzamento.

Poco dopo, Adolfo e Marta avranno un momento di intimità e Rosa vedendoli insieme avrà paura che tra loro sia accaduto qualcosa. Intanto, la Marchesa si recherà alla villa e approfitterà della situazione per brindare al fidanzamento tra Rosa e suo figlio. Più tardi, Dolores inizierà uno sciopero della fame per protestare contro le multe comminatagli dal Comune. Nel frattempo, Matias dirà a Marcela di essersi reso conto di quanto sia importante per lui la famiglia, per questo motivo la giovane sembrerà essere disposta a perdonarlo nuovamente.

Poco dopo, Tomas si recherà alla locanda per saldare il pagamento dei pasti dei minatori ed approfitterà di ciò per chiarire alcune cose con Marcela. Poco dopo, Carolina si vedrà costretta a chiedere aiuto per Pablo, il quale sta sempre peggio.

Il giovane sverrà e la Solozabal spaventata si recherà da Encarnacion riuscendo a ottenere da lei del cibo, delle coperte e persino delle medicine. Intanto, Damian prenderà il posto di Cosme nella lotta sindacale, mentre Alicia capirà di aver esagerato e chiederà a Matias di iniziare un rapporto esclusivamente lavorativo. Più tardi, Tiburcio chiederà a Dolores di rinunciare allo sciopero della fame dopo averla sorpresa mangiare. Nel frattempo, la Marchesa de Los Visos chiederà a Francisca di fare colazione in giardino con lei. Poco dopo, Rosa riunirà la famiglia per annunciare loro di voler sposare Adolfo quanto prima. Ignacio cercherà di convincere la figlia a riflettere bene sulla sua decisione, ma lei insisterà nel suo proposito.

Intanto, Encarnation continuerà ad aiutare Carolina, ma si renderà conto che il comportamento della giovane è alquanto strano e così le chiederà spiegazioni.

Il Segreto, Alicia progetta attentati con Damian

Nei prossimi episodi de Il Segreto, Francisca rifiuterà l'invito di Isabel di fare merenda nel giardino. La donna avvertirà degli strani sintomi e preferirà rimanere in casa. Nel frattempo, Dolores riceverà una nuova multa a causa dello sciopero della fame che aveva intrapreso. Poco dopo, Raimundo si recherò a La Habana per parlare con Isabel e riconoscerà la domestica Antonita che aveva incontrato mentre raccoglieva i fiori preferiti di Francisca. Nel frattempo, Adolfo approfitterà di una particolare occasione per andare alla Villa a parlare con Marta, comunicandole di essere pronto a lasciare Rosa per vivere una nuova vita insieme a lei.

Più tardi, Raimundo farà visita a Isabel e le chiederà alcune informazioni su Francisca. Intanto, Matias e Marcela si riavvicineranno, mentre Alicia inizierà a progettare attentati insieme a Damian. Più tardi, a Puente Viejo arriverà Gunther che farà a tutti domande su Onesimo. Nel frattempo, Carolina nasconderà Pablo nella soffitta della villa e gli presterà le cure necessarie con l'aiuto di Encarnation, mentre Rosa e Adolfo faranno una richiesta a Marta.