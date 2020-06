La soap opera di origini iberiche Il Segreto è sempre ricca di intrighi. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la settimana prossima, raccontano che Ignacio Solozabal riuscirà a fermare il linciaggio contro Isabel de Los Visos al funerale di Cosme. Nello specifico Damian e i minatori minacceranno la marchesa e i figli della donna.

Pablo Centeno invece si sentirà sempre più male al tal punto da perdere i sensi, nonostante Carolina Solozabal si prenderà cura di lui.

Il Segreto spoiler: Damian contro Isabel, Rosa vuole sposare Adolfo

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 13 al 20 giugno, Alicia quando si renderà conto che Matias è ancora innamorato della moglie prenderà una sofferente decisione.

La giovane Urrutia rinuncerà a far tornare il Castaneda tra le sue braccia, ma subito dopo dimostrerà di non essere del tutto convinta della scelta presa. La figlia di Encarnation infatti, cercherà di convincere il nipote di Raimundo a riavvicinarsi a lei dicendogli che tra di loro ci sarà soltanto una collaborazione lavorativa. Intanto Isabel scatenerà la furia di Damian, non appena prenderà parte al funerale di Cosme in compagnia dei figli. Per fortuna la de Los Visos non verrà aggredita grazie all'intervento provvidenziale di Ignacio. La marchesa dopo aver fatto i conti con l’ira dei minatori ringrazierà il Solozabal, che le chiederà cosa pensa della relazione sentimentale di Adolfo e Rosa.

A questo punto il capitano Huertas temendo ulteriori rappresaglie, farà sorvegliare La Habana da delle pattuglie. Dopo qualche giorno, Isabel si recherà a La Casona per partecipare all'aperitivo organizzato per festeggiare il fidanzamento di suo figlio.

In seguito la secondogenita del Solozabal sarà sempre più decisa a diventare la moglie del figlio maggiore della marchesa, nonostante suo padre le consiglierà di pensarci bene.

Rosa rimarrà ferma nella sua posizione, anche quando sorprenderà il suo promesso sposo in compagnia di Marta. Intanto Damian riceverà l'approvazione di Matias, quando gli chiederà di voler avere il comando della lotta sindacale al posto dell’amico scomparso Cosme.

Carolina chiede aiuto alla Encarnation, Francisca costretta a restare nascosta

Nel contempo Mauricio farà sapere ad Hipolito che una legge municipale non permette ai negozi di rimanere aperti oltre le 21, e lo inviterà ad avvisare subito sua madre Dolores. Carolina non avrà altra scelta oltre a quella di rivolgersi a Encarnation, soprattutto quando le condizioni di salute di Pablo peggioreranno ulteriormente. Dolores comincerà uno sciopero della fame per protestare contro il comune per le multe ricevute. Matias apprenderà che Isabel farà apportare delle modifiche nella miniera, mentre Onesimo con un esperimento di psicoanalisi sulle mosche causerà ulteriori problemi a sua zia. In particolare un ispettore sanitario dirà alla madre di Hipolito di dover pagare mille pesetas per colpa di suo nipote.

Adolfo e Tomas con il supporto di Inigo decideranno di mettere in sicurezza la miniera, mentre Matias si preoccuperà quando vedrà Alicia sempre più nervosa. Carolina con una menzogna riuscirà a procurarsi del cibo caldo, le medicine e delle coperte per Pablo. Isabel inviterà Francisca a fare una merenda in giardino, invece Rosa annuncerà ai suoi familiari di voler sposare Adolfo. Successivamente Encarnation sempre più insospettita da Carolina le chiederà delle spiegazioni, mentre la Montenegro si vedrà costretta a nascondersi ancora nel padiglione de La Habana dopo aver avuto degli strani sintomi.

Raimundo torna a Puente Viejo, Matias e Marcela fanno pace

Raimundo vedrà Antonita raccogliere i fiori preferiti di sua moglie, quando metterà piede nella dimora di Isabel.

Adolfo coglierà l’occasione al volo non appena Marta si troverà da sola in casa, visto che le farà sapere di essere disposto a lasciare sua sorella Rosa per lei. L’Ulloa appena tornato a Puente Viejo chiederà alla marchesa de Los Visos delle informazioni sulla Montenegro, che lei aveva omesso durante la loro presentazione.

Mentre tra Matias e Marcela tornerà il sereno a tutti gli effetti, Alicia progetterà degli attentati insieme a Damian. Nel quartiere iberico giungerà Gunther, un uomo tedesco alla ricerca di Onesimo, che farà il possibile per non farsi trovare. Carolina si servirà della complicità della Encarnation per portare Pablo nella soffitta della villa, così da assisterlo nel migliore dei modi.

Per terminare Rosa e Adolfo faranno una richiesta inaspettata a Marta.