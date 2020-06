Nuovo spazio incentrato sulla serie tv spagnola Il Segreto sempre pronta a sorprendere il pubblico. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente si assisterà al ritorno di Eulalia Castro (Charo Zapardiel), che inscenerà il suo falso decesso per scoprire dove si trova Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Quest’ultima quando verrà messa al corrente della dipartita dell’odiata zia, si renderà conto che è arrivato il momento di lasciare il padiglione segreto de La Habana. La storica darklady non appena Antonita (Lucia Caraballo) cercherà di farle cambiare idea a tutti i costi troverà una soluzione in fretta.

Stufa di continuare a nascondersi, la moglie di Raimundo si fingerà malata. Precisamente nel capitolo numero 2.235, Francisca per rendere il suo piano credibile si farà addirittura trovare incosciente sul divano dalla domestica di Isabel.

Il segreto, trame: Francisca felice dopo aver appreso del decesso di Eulalia

Le anticipazioni degli episodi in programma sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana e già trasmessi in Spagna lo scorso anno, segnalano che non mancheranno colpi di scena. I telespettatori rivedranno in scena Eulalia Castro, che si servirà della complicità del suo scagnozzo Campuzano per rintracciare Francisca Montenegro. La zia del defunto Salvador Castro vorrà vendicarsi della storica darklady, per non aver fatto nulla in passato quando Cristobal la fece internare in manicomio.

Nel contempo la moglie di Raimundo continuerà a soggiornare in segreto a La Habana, nella tenuta di Isabel. Eulalia farà annunciare il suo falso decesso tramite un quotidiano, con la convinzione che la sua acerrima nemica uscirà allo scoperto quando avrà la conferma che lei non è più in vita.

La reazione della donna sarà quella che Eulalia si aspettava di vedere, dato che esulterà di gioia quando verrà a sapere che la sua rivale è morta.

A questo punto Francisca decisa a farsi sorprendere per le strade del quartiere, si vedrà costretta ad attuare una messinscena. La matrona comincerà a valutare l’idea di non nascondersi più, in concomitanza con la trasferta improvvisa della de Los Visos che sceglierà di trascorrere le feste natalizie in compagnia di un misterioso uomo.

Antonita sconvolta, la messinscena di Francisca

Dopo la partenza di Isabel la domestica Antonita farà il possibile per convincere Montenegro a non rendere ancora nota la sua presenza a Puente Viejo, precisandole che potrà farlo quando ritornerà la sua padrona. Francisca troverà un escamotage, non appena si accorgerà che l’inserviente si sta prendendo gioco di lei. In particolare la consorte dell’Ulloa dopo essersi procurata una ferita ad una mano con un ago sporcherà un fazzoletto bianco con del sangue, e farà credere ad Antonita di avere la tosse. Quest’ultima completamente sotto shock per la scena vista, se ne andrà via da La Habana per trovare un medico.

Antonita dopo aver raccontato i preoccupanti sintomi di Francisca a Dolores, Onesimo, e Don Filiberto, come se fosse lei ad averli, tornerà nella tenuta della de Los Visos ancora più confusa.

Montenegro continuerà a portare avanti il suo inganno, dato che verrà ritrovata priva di sensi dalla giovane. Infine la domestica vista la gravità della situazione informerà Tomas, ma non sarà in grado di spiegargli cos’è successo.