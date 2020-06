Un posto al sole, la popolare soap partenopea è ormai ferma dal mese di aprile e di recente sono state sospese anche le repliche della stagione 2012. L'ultima in ordine di tempo a raccontarsi è stata Giorgia Gianetiempo, ovvero Rossella, che ha scambiato quattro chiacchiere con gli autori di Tvsoap.

Giorgia Gianetiempo: 'Un posto al sole è diverso da altri prodotti televisivi'

Giorgia Gianetiempo, l'interprete di Rossella a Un posto al sole, ha detto: "Ho iniziato a lavorare da piccolissima, avevo 3 anni, in diversi film e fiction. Poi sono approdata ad Un posto al sole ed è stato tutto diverso, in quanto i ritmi di un prodotto come questo sono diversi da un film o una fiction.

Per fortuna, però, tutti i miei colleghi mi hanno aiutato moltissimo. Ad Upas si girano circa venti scene al giorno, di breve durata e con tempi diversi. I miei colleghi, come detto, mi hanno aiutato a rimettersi in pari visto che quando sono arrivata loro andavano già avanti da dieci anni".

Per quanto riguarda il primo giorno sul set di Un posto al sole, Giorgia ha detto che si ritrovò a dover girare nove scene, tre interne e tre esterne, per cui fu tutto molto diverso da ciò a cui era abituata. La giovane, infatti, ha riferito che nei film si girano massimo due scene in un giorno, ma per fortuna è andato tutto bene.

Giorgia Gianetiempo: 'Ho amato la storia emo di Rossella anche se difficile da interpretare'

Giorgia Gianetiempo è poi passata a parlare di Rossella, il personaggio che interpreta ormai da diversi anni ad Un posto al sole. La giovane interprete nel rispondere alla domanda su cosa le piace di più del suo personaggio, ha risposto che non saprebbe visto che col tempo ha portato qualcosa di Giorgia in Rossella.

Tuttavia alla fine ha detto che le piace la sua determinazione.

Nel proseguo dell'intervista ha poi parlato della storia di Rossella che più le è piaciuta. A tal riguardo, Giorgia ha detto: ' Mi affezionai molto alla storia emo del mio personaggio. Si trattò di una vera e propria svolta. Rossella passò da ragazza solare e determinata ad essere esattamente il contrario.

Mi è piaciuta molto anche la storia legata a Daniela, l'amica di Rossella che si prostituiva. Una tematica forte ed avvenuta in tempo reale visto che in quel periodo scoppiò il caso delle baby prostitute dei Parioli'.

Giorgia ha poi parlato della trama più difficile da interpretare per lei ed ha rivelato che è stata proprio la storia emo che lei ha amato. Questo perché lei è una ragazza solare e dover interpretare una giovane priva di emozioni, sempre triste e cupa è stata dura, ma grazie alla sua guida ci è riuscita.

L'attrice napoletana ha poi parlato degli amori di Rossella dicendo che non saprebbe scegliere quale preferisce anche perché tutte le sue storie sono finite male finendo per essere sempre tradita.

Comunque sia alla fine ha scelto la storia con Genny, un ragazzo completamente diverso da lei anche se la storia più bella ed importante è stata quella con Patrizio. Subito dopo, ha rivelato che non gli è piaciuta la svolta di quella storia quando Rossella è andata in confusione per via dell'inserimento di Diego.

Infine, continuando a parlare del suo personaggio, ha detto che vorrebbe che Rossella si laureasse il prima possibile col massimo dei voti, in modo tale da potersi godere la vita da ventenne come giusto che sia.

Giorgia Gianetiempo: 'Vediamo di capire quando potremo tornare a girare'

Giorgia nella sua chiacchierata con i colleghi di Tvsoap, ha poi parlato del rapporto con i colleghi dicendo di aver legato molto con tutti ed in particolari con coloro con cui lavora di più.

In generale, comunque non c'è nessuno con cui non abbia legato, anche perché in dieci anni è normale, c'è molta sintonia tra tutti.

La giovane interprete parlando del rapporto con il suo fidanzato, Luca Turco (l'interprete di Niko Poggi) ha detto che sa che sul set si divertirebbero molto, ma poiché vivono insieme, è giusto che entrambi abbiano i loro spazi lavorativi. Tuttavia, a volte sarebbe bello lavorare insieme mentre al momento Niko e Rossella hanno storie talmente diverse che si incontrano solo nelle scene di gruppo.

Infine, Giorgia ha parlato delle difficoltà lavorative dettate dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. La bella e brava attrice partenopea, al tal proposito ha detto: '"Sono preoccupata per il mio lavoro, già nella vita quotidiana vediamo differenze che prima non c'erano.

Io poi sono una persona che abbraccia e bacia tutti, in particolare le persone a cui tengo mentre ora non si può fare. Quando torneremo sul set, questo aspetto mi creerà sicuramente delle difficoltà, ma spero di tornare presto alla normalità. Nel futuro immediato, sicuramente il nostro lavoro sarà diverso e non ci saranno baci ed abbracci. Ora, però, vediamo di capire quando si potrà tornare a girare".