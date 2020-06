Il sequestro di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) a La Habana sarà al centro delle prossime puntate de Il Segreto, la soap opera protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Stando agli spoiler spagnoli, si evince che la matrona fingerà di stare male per uscire allo scoperto. Un piano che susciterà la preoccupazione della serva Antonita (Lucia Caraballo), la quale correrà a chiedere aiuto d Don Filiberto, il prelato di Puente Viejo.

Il segreto: Isabel lascia Puente Viejo senza salutare Francisca

Le anticipazioni di 'El Secreto de Puente Viejo', questo il titolo originale della soap opera in onda nei prossimi giorni su Canale 5, svelano che Antonita si troverà in seria difficoltà a gestire Francisca dopo la decisione di Isabel (Silvia Marsò) di lasciare momentaneamente Puente Viejo.

Tutto comincerà esattamente quando la marchesa organizzerà un viaggio in occasione delle vacanze natalizie dopo aver ricevuto una telefonata da un interlocutore misterioso. La madre di Tomas, a questo punto, raccomanderà alla domestica di tenere d'occhio la matrona, ancora reclusa in un'ala de La Habana. La nobildonna, infatti, temerà che la Montenegro possa approfittare della sua lontananza per uscire allo scoperto con tutti gli abitanti del paesello. Antonita cercherà di convincere la marchesa a non partire, sebbene invano. Alla fine, Isabel andrà via all'improvviso senza degnare di un saluto la moglie di Raimundo (Ramon Ibarra).

La matrona inganna Antonita per uscire allo scoperto

Dalle trame de Il segreto in onda a breve su Canale 5, si evince che i problemi per Antonita aumenteranno quando Eulalia invierà dei falsi necrologi ai quotidiani locali per vendicarsi di Francisca che non aveva impedito a Cristobal di rinchiuderla in un terribile manicomio.

La matrona, nel frattempo, inizierà ad inventarsi molte scuse per uscire allo scoperto mettendo in crisi la domestica. La Montenegro, infatti, arriverà a macchiare un fazzoletto bianco di sangue dopo essersi punta il dito con un ago affilato. In seguito, farà credere alla serva di avere sputato sangue durante un violento attacco di tosse.

La domestica chiede aiuto a Don Filiberto

Antonita correrà subito in cerca di Tomas (Alejandro Seguenza) per avere il numero di telefono di Isabel in quanto vuole informarla sulle condizioni di salute della sua ospite. Ma il De Los Vivos si rifiuterà di aiutarla, tanto che la serva sarà costretta a rifugiarsi in chiesa.

Qui, la donna confesserà a Don Filiberto che si sta prendendo cura di una persona che si avvicina giorno dopo giorno al trapasso. Il prelato rimprovererà la domestica di Isabel, convincendola a mettersi in contatto con un dottore per evitare che la persona in questione muoia.