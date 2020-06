Giovedì 11 giugno su Canale 5, a partire dalle 14:45 andrà in onda la seconda puntata di DayDreamer-Le ali del sogno, la nuova soap tv turca che vede tra i protagonisti, l'attore Can Yaman, nei panni di Can Divit, proprietario insieme al fratello Emre, dell'agenzia pubblicitaria di famiglia. Dalle anticipazioni sul nuovo episodio, si verrà a conoscenza del fatto che i due fratelli avranno un rapporto abbastanza conflittuale, a causa della gelosia di Emre nei confronti di Can. Sanem Aydm intanto, una ragazza di umili origini, sarà appena stata assunta dall'azienda dei Divit e parteciperà alla serata di gala organizzata dalla società, ma un imprevisto sconvolgerà la sua serata.

Un uomo misterioso, che risulterà poi essere Can Divit, la bacerà nella loggia del teatro.

Anticipazioni DayDreamer dell'11 giugno: Sanem arriva in ritardo alla serata di gala

Da quanto si apprende dalle anticipazioni infatti, già nel corso dell'episodio in onda giovedì 11 giugno, la giovane Sanem si ritroverà ad arrivare in ritardo alla festa organizzata dalla famiglia Divit per i 40 anni dell'azienda. La giovane, appena assunta dalla società, perderà tempo nel scegliere il vestito e, per tale motivo, correrà di tutta fretta per cercare di arrivare in orario.

Can e Sanem si baciano nella prossima puntata di DayDreamer

Nella fretta, Sanem entrerà nella loggia sbagliata del teatro e dove tutto sarà molto buio.

All'improvviso, una persona la attirerà a sé e la bacerà. La giovane ricambierà il bacio, anche se non riuscirà ad identificare l'uomo a causa dell'oscurità. L'uomo risulterà essere proprio Can, anche se entrambi i protagonisti, a causa del buio, non riusciranno a vedersi. Sanem sarà sconvolta dal bacio e fuggirà dalla loggia, credendo di aver baciato un perfetto sconosciuto.

Entrambi, nelle ore seguenti, ripenseranno al bacio e cercheranno di scoprire l'identità uno dell'altra.

DayDreamer, anticipazioni prossimi episodi: Emre vuole distruggere il fratello Can

Emre e Can, si saranno ritrovati a guidare l'azienda di famiglia, dopo che il padre Aziz avrà deciso di andare in pensione.

Can, per assecondare il volere del padre, avrà rinunciato alla sua vita di avventuriero sempre in giro per il mondo, mentre Emre, più posato del fratello, si occuperà della parte contabile dell'azienda. Con il prosieguo delle puntate, emergerà la gelosia di Emre nei confronti del fratello. Il ragazzo cercherà di coinvolgere proprio Sanem Aydm nel suo piano, atto a distruggere Can, pagando la ragazza per spiare il fratello. Intanto Sanem, cercherà in tutti i modi di mantenere il lavoro, per dimostrare alla sua famiglia di essere in grado di mantenersi ed evitare così il matrimonio con Muzzafer.

In attesa di ulteriori anticipazioni su quanto accadrà tra Can, Emre e Sanem, si ricorda che la seconda puntata di DayDreamer-Le ali del sogno, andrà in onda giovedì 11 giugno su Canale 5, a partire dalle 14:45.