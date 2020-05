Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, soap opera spagnola che va in onda su Canale 5. Le trame iberiche, in onda nelle prossime settimane sui canali targati Mediaset, segnaleranno che Raimundo Ulloa (ruolo interpretato da Ramon Ibarra) e Francisca Montenegro (ruoto interpretato da Maria Bouzas) vivranno alcuni problemi prima di ritrovarsi. Infatti, alcuni personaggi di questa soap opera, penseranno a un piano per dividerli. Parliamo nello specifico della marchesa Isabel (ruolo interpretato da Silvia Marsò) e Donna Eulalia Castro che cercheranno di impedire alla coppia di riunirsi. Inoltre Raimundo cercherà Donna Francisca e non si farà convincere dalle bugie di Antonita.

L'Ulloa cercherà dei chiarimenti, ma la madre di Adolfo continuerà a mentirgli.

Spoiler soap opera: Isabel mentirà alla dark lady

In queste anticipazioni spagnole, scopriremo che Raimundo tornerà di nuovo a Puente Viejo per cercare la sua amata. Isabel sarà a conoscenza del ritorno di Raimundo ma deciderà di mentire a Donna Francisca. Quest'ultima avrà un momento di malinconia e chiederà notizie del suo amato, ma Isabel deciderà di mentirle, dicendo che Raimundo non è mai tornato a Puente Viejo per cercarla.

Il Segreto, Raimundo Ulloa cercherà Donna Francisca

In queste puntate de Il Segreto, Raimundo cercherà Donna Francisca e non si farà convincere dalla bugia che dirà Antonita (ruolo interpretato da Lucia Caraballo).

Quest'ultima cercherà di reggere il gioco di Isabel ma si farà scoprire dall'uomo. Nello specifico, Raimundo la vedrà prendere dei fiori preferiti da Francisca. Ramundo vorrà dei chiarimenti, ma la madre di Adolfo (ruolo interpretato da Adrián Pedraja) continuerà a mentire davanti all'Ulloa per l'odio che provava nei confronti dell'ex marito di Francisca.

Il Segreto, anticipazioni in Spagna: Isabel tenterà di non far ricongiungere Raimundo e Francisca

Gli spoiler de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni sui teleschermi di Canale 5, ci riveleranno alcuni episodi inaspettati per i telespettatori che seguono con affetto la soap opera. La Castro cercherà di dividere per sempre Raimundo e Francisca.

Eulalia studierà tutte le sue mosse per vendicarsi delle malefatte subite. Il piano della zia Eulalia sarà quello di rapirla e torturarla. Lo scopo sarà quello di infliggere su Donna Francisca tutti i dolori che ha ricevuto quando si trovava chiusa all'interno del manicomio. In attesa di scoprire come finirà questo rapimento di Donna Francisca, si ricorda che lo sceneggiato va in onda tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, dalle ore 16:20 circa sui canali Mediaset.