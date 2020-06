Ieri, sabato 20 giugno, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata delle repliche di Elisa di Rivombrosa, fiction di successo che ha esordito nel 2003. Per l'occasione, Jane Alexander ha raccontato in un'intervista al portale Di Lei alcuni retroscena del suo provino per il ruolo della perfida Marchesa Lucrezia Van Necker. Un'esperienza che in un primo momento l'aveva lasciata un po' perplessa per il trattamento superficiale che le era stato riservato.

Alla fine però Alexander è riuscita ad ottenere la parte grazie anche all'aiuto di Alessandro Preziosi, scelto dalla regista Cinzia TH Torrini per interpretare il personaggio del Conte Fabrizio Ristori.

Elisa di Rivombrosa, Jane Alexander racconta il suo provino

"Il giorno che mi sono presentata sul set per sostenere il provino mi sono accorta di essere la più sconosciuta, erano presenti tutte attrici già famose", ha dichiarato Jane Alexander a Di Lei. Dopodiché, l'attrice quarantasettenne ha spiegato che si sentiva piuttosto scoraggiata perché convinta che non sarebbe mai stata selezionata per far parte del cast di Elisa di Rivombrosa.

L'artista britannica si è quindi soffermata sul suo primo incontro con Alessandro Preziosi che le ha portato fortuna: "Avevo il foglio in mano perché non avevo studiato la parte, lui lo prende, lo butta per terra e mi dice adesso tu improvvisi". E proprio grazie al consiglio del collega, Jane Alexander riuscì a diventare Lucrezia Van Necker, uno dei personaggi iconici di Elisa di Rivombrosa.

La vita professionale e privata di Jane Alexander dopo Elisa di Rivombrosa

Dopo la fiction Elisa di Rivombrosa la carriera lavorativa di Jane Alexander è decollata. L'attrice inglese classe 1972 ha recitato in diversi film e serie televisive, tra cui Il commissario Manara, Rocco Schiavone, La freccia nera, Anna e i cinque, Ho sposato un calciatore e Boris.

È stata anche conduttrice televisiva dei programmi Mistero, Ultima razzia e Mai dire mondiali. Nel 2018 ha partecipato come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello Vip dove ha conosciuto l'ex velino di Striscia la notizia Elia Fongaro con cui ha avuto una breve storia d'amore.

Dopo la rottura definitiva con Fongaro, è tornata insieme all'ex compagno musicista Gianmarco Amicarelli.

L'attrice ha anche un figlio di 17 anni, Damiano, nato da un precendente matrimonio con l'assistente di produzione cinematografica e televisiva Christian Schiozzi.