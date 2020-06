Alessandra Mastronardi in questi giorni è tornata sul set de L'allieva 3. Si stanno completando le riprese di una serie che, con ogni probabilità, sarà trasmessa in autunno su Rai 1.

L'attrice ha rilasciato una lunga intervista a Io Donna nella quale ha rivelato che questa in corso di preparazione sarà l'ultima stagione della Serie TV di grande successo.

Mastronardi: 'A un certo momento serve avere il coraggio di mettere un punto'

Alessandra Mastronardi è tornata in questi giorni a interpretare il ruolo di Alice Allevi. E l'attrice fa una rivelazione: sarà l'ultima stagione. Mastronardi racconta: "Io e Lino Guanciale abbiamo deciso di mettere un punto.

A un certo momento bisogna averne il coraggio".

Mastronardi annuncia anche qualche novità di questa stagione de L'allieva: arriverà Sergio Assisi nel ruolo di fratello di Lino Guanciale e sarà un fratello molto "improbabile". Poi arriva Antonia Liskova nel ruolo di direttore dell'Istituto di medicina Legale. L'attrice afferma di essere contenta dell'arrivo di una donna che le lancerà una sfida lavorativa.

Alessandra Mastronardi: 'Nella realtà il mio modello è mia madre'

Alessandra Mastronardi parla anche di privato e di questo periodo particolare per via del lockdown. Afferma che il suo modello è sua madre. Lei, nata nel 1986, cresciuta negli anni novanta ha avuto le cose facili. Mentre, dichiara, la generazione precedente ha dovuto combattere.

"Mia madre ha sempre lavorato ma è riuscita a tenere sempre tutto insieme in famiglia". E lei e la sorella non hanno mai sentito delle mancanze o delle non presenze. "Mentre io durante la pandemia mi perdevo anche solo a dovere pensare cosa preparare per pranzo e per cena".

L'emergenza l'ha aiutata a metter ordine nelle proprie cose, nei pensieri e nella vita: come un computer, si è spenta e riaccesa.

Ha letto molto e scoperto un lato di sé stessa che non conosceva. Ora il motto è affrontare quel che viene come se si fosse un "bambù che non si spezza nemmeno con il vento" e si muove in maniera coerente con quello che gli succede attorno.

Il fidanzato, l'attore Ross McCall, la invita a non dare spazio alle energie negative.

Sul suo rapporto afferma di non essere mai stata insieme a lui tre mesi di fila tutti i giorni come nel periodo del lockdown. La convivenza li ha aiutati ad amalgamarsi, ci sono stati alti e bassi e hanno imparato anche ad apprezzare i silenzi. Sul matrimonio glissa con un "vedremo" ma afferma "Eravamo abituati a non vederci per settimane e adesso, se uno esce per la spesa, parte un messaggino: Come va? Mi manchi!".