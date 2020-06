Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, Annabelle Sullivan (interpretata dall'attrice Jenny Löffle) vorrà impossessarsi di un'importante cartellina e andrà a cercarla, ma sarà colta in flagrante da Christoph.

In seguito Lucy sarà preoccupata del fatto che Annabelle possa sedurre Paul e che questo cada nella trappola, per tale ragione avvertirà l'uomo del possibile pericolo. Poi Paul tranquillizzerà Lucy e gli dirà che non ha nulla da temere.

Successivamente Annabelle chiederà aiuto a suo zio Dirk Baumgartner per raggiungere il proprio scopo ed eliminare Christoph, così da fargli perdere tutto. Frattanto Dirk vorrà riconquistare Linda e farà di tutto per incontrare la donna.

Christoph sorprende Annabelle

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 22 al 26 giugno, Christoph sorprenderà Annabelle mentre è intenta a rubare una cartellina dall'ufficio, così l'uomo la bloccherà e gli chiederà cosa sta cercando.

Annabelle, però, si rifiuterà di rispondere e andrà via, lo strano atteggiamento della donna preoccuperà molto l'imprenditore, il quale sarà ignaro delle vere intenzioni della Sullivan.

Nel frattempo Lucy sarà assai in ansia per il ritorno di Annabelle, per tale ragione avvertirà Paul di stare attento ai gesti di seduzione della donna, l'uomo però non darà molto peso alle preoccupazioni di Lucy e gli dirà di stare tranquilla.

Annabelle chiede aiuto a Dirk

Annabelle vorrà escogitare un piano per colpire Christoph, così chiederà aiuto allo zio Dirk, ma non sarà molto facile per la donna trovare un modo per annientare definitivamente l'imprenditore. Intanto Paul cercherà di rasserenare Lucy e gli dirà di non essere attratto minimamente da Annabelle.

Dopo essere tornato al Fürstenhof, Dirk vorrà ricostruire la sua vita e, dopo aver parlato con sua nipote Annabelle, deciderà di recarsi da Linda, per avere alcuni chiarimenti riguardo al loro imminente divorzio. In realtà Dirk sarà desideroso di riconquistare la donna e inventerà una scusa, con l'unico scopo di vederla.

Tim fa pace con Franzi

Tim si chiarirà con Franzi e le dedicherà una bella e profonda poesia. Nel frattempo Dirk parlerà con la sua ex moglie, poi si rifiuterà di partecipare al diabolico piano di Annabelle per distruggere Christoph.

Dirk non vorrà aiutare la Sullivan, poiché sarà che convinto che, in tal caso, non riuscirà più a riconquistare Linda. Dopo il rifiuto improvviso dell'uomo, Annabelle rimarrà assai turbata e lo accuserà di essere un codardo.