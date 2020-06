Nella puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 4 giugno, si è alzato un nuovo polverone sulla fine della relazione tra Pago e Serena Enardu. Maria De Filippi ha invitato in studio Alessandro Graziani e il giornalista di Gossip Gabriele Parpiglia, affinché venisse chiarito che tra la Enardu e Alessandro non ci sia stata una relazione, soprattutto nel periodo in cui il ragazzo era corteggiatore di Giovanna Abate. La reazione di Serena dopo aver visionato la puntata, però, è stata molto dura.

Gabriele Parpiglia confessa: 'Tra Serena e Alessandro c'è stato più di quello che dicono'

Gabriele Parpiglia è stato invitato a Uomini e donne dalla stessa Maria De Filippi.

La conduttrice ha spiegato che voleva che cadesse ogni possibile sospetto su un'eventuale nuova frequentazione tra Serena Enardu e Alessandro Graziani, visto che la storia tra l'ex tronista e Pago si è conclusa proprio nel momento in cui Alessandro ha abbandonato il dating show, decidendo di non corteggiare più Giovanna Abate. Una coincidenza che rischiava d'insinuare forti dubbi sulla reputazione stessa del programma. Parpiglia ha dichiarato che tra Serena e Alessandro c'è stato molto di più di quello che hanno sempre voluto far credere e che la rottura tra lei e Pago è avvenuta proprio per questo.

Serena furiosa sui social: 'Malati di mente'

Il confronto tra Alessandro e il giornalista non è stato gradito da Serena.

Sia durante che dopo la messa in onda della trasmissione, l'ex tronista ha iniziato a pubblicare varie storie su Instagram, in cui si è dichiarata assolutamente basita da tutta la situazione, rammaricandosi del trattamento riservato ad Alessandro: "Povero Alessandro, mi dispiace. Ti chiedo scusa da subito, per aver dovuto subire questo polverone".

Serena ha poi proseguito il suo discorso, dichiarando che tutto ciò che è stato detto sulla loro frequentazione di mesi sono solo delle invenzioni: "La verità è che ci sono persone che si convincono di cose, te le attribuiscono e le fanno pagare. C’è da aver paura di queste persone più che dell’ignoranza, dei malati di mente".

La replica di Pago: 'Presto sarò io a parlare, fidatevi di me'

Tra i due protagonisti di Temptation Island Vip [VIDEO] ormai è guerra aperta sui social e infatti non si è fatta attendere neanche la risposta di Pago. A seguito dello sfogo della sua ex compagna, anche il cantautore ha deciso di parlare, non dicendo molto in realtà, né esprimendosi su quello che è accaduto durante la puntata di Uomini e donne, ma affermando che a breve rivelerà nuove informazioni, probabilmente che riguardano sempre la presunta storia tra Serena e Alessandro: "Presto parlerò io. Fidatevi di me. Pacifico, sempre. Quasi sempre".