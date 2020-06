Luigi Favoloso, da quando si è fidanzato nel 2014 con Nina Moric, ha fatto tanto parlare di sé. L’ultimo Gossip che l’ha visto al centro dell’attenzione mediatica è il matrimonio con Elena Morali. Dall’espulsione al Grande Fratello, fino alla sua scomparsa a fine 2019, è stato uno dei protagonisti dei salotti dei talk show di Barbara d’Urso.

Luigi Favoloso: dal lavoro d’imprenditore al debutto in tv

Luigi Mario Favoloso è nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 1° gennaio del 1988. Ha trascorso parte della sua vita in Svezia, decidendo successivamente di trasferirsi a Milano, città in cui vive attualmente.

I genitori di Favoloso, Loredana Fiorentino e Michele Favoloso, sono ormai separati da molti anni. Il padre, nella vita, lavora nel settore tessile, nella posizione di responsabile degli acquisti. Luigi ha anche una sorella: Martina. Nata nel 1995, la ragazza è laureata in ingegneria, ma la sua passione più grande è quella della danza.

Anche Luigi, come il padre, lavora nel settore tessile. È un imprenditore e la sua ditta si occupa dell’import ed export di tessuti. È anche un modello e grazie al suo trasferimento a Milano ha avuto la possibilità di sfilare per grandi marchi.

L’ingresso nel mondo della moda milanese lo porta a conoscere, nel 2014, Nina Moric. I due, con quasi 12 anni di differenza, si mettono insieme.

La relazione con la showgirl lo fa diventare, nel 2018, uno dei concorrenti della 15esima edizione del Grande Fratello, la terza condotta da Barbara d’Urso. Il suo percorso non si conclude nel migliore dei modi, infatti viene espulso durante il 29° giorno di permanenza a causa di una frase offensiva, scritta con un rossetto rosso su una maglietta che indossava, rivolta a Selvaggia Lucarelli.

La sua scomparsa durata un mese

Luigi Favoloso torna alla ribalta del gossip a causa della sua scomparsa avvenuta il 29 dicembre del 2019. Il ragazzo in quel momento si trovava a Torre del Greco. Da parte della madre è scattata subito la denuncia alle forze dell’ordine; pare che Luigi si fosse allontanato senza documenti, macchina o altri effetti personali.

Il caso finisce nel salotto di Live - Non è la d’Urso, dove alcuni ipotizzano che la sua scomparsa sia solamente un fake. Il ragazzo scrive un’email alla madre, in cui le racconta di essere scappato dopo aver scoperto un tradimento della Moric. Telefonicamente aveva anche contattato la redazione del programma di Barbara d’Urso, ma è il settimanale Chi a scovarlo per primo in Svizzera, all’uscita di un locale con una ragazza. Successivamente è ricomparso sui social, direttamente dall’Armenia.

Dopo 29 giorni è tornato in Italia, ammettendo di essersi fatto fotografare da Chi perché aveva bisogno di contanti. Secondo la sua testimonianza fatta dal salotto di Barbara d’Urso, è scappato dopo aver scoperto il tradimento di Nina Moric con un suo amico: “Ho perso in un attimo non solo la mia famiglia, perché Nina e Carlos erano la mia famiglia, anche una somma importante di soldi, perché c’era il progetto di investire in Africa.

Ho perso tutto e volevo andare via”.

Luigi Favoloso: l’amore con Nina Moric e il matrimonio con Elena Morali

Il rapporto tra Luigi Favoloso e Nina Moric è iniziato nel 2014. Una storia fatta di alti e bassi, che li porta anche a discutere in diretta televisiva durante la quinta puntata del Grande Fratello 15. Nina aveva deciso di lasciarlo dopo alcuni giorni dall’inizio del reality, in quanto secondo la showgirl le avrebbe mancato di rispetto. Dopo il programma c’è stato un riavvicinamento, ma l’epilogo non è stato dei migliori, infatti i due si sono lasciati.

Secondo Favoloso il distacco con Nina c’è stato a causa di alcuni ricatti fatti da Fabrizio Corona all’ex moglie, dopo che i due si erano riappacificati per il bene del figlio Carlos.

Tra i due sembrava essere tornato il sereno nel 2019, ma la storia naufraga di nuovo. Il rapporto non si conclude nel migliore dei modi, al punto tale che nel 2020 Nina denuncia Favoloso per percosse e maltrattamenti contro di lei e suo figlio Carlos.

Un’altra storia che vive tra alti e bassi è quella con Elena Morali. La loro relazione è nata subito dopo il ritorno in Italia di Favoloso, dopo la sua scomparsa durata quasi un mese. In merito a questo rapporto ci sono sempre stati dei dubbi. Secondo gli amici di lei, la ragazza sarebbe stata plagiata, fatto sta che dopo parecchi tira e molla i due decidono di convolare a nozze a Zanzibar, con un rito masai, e l’annuncio ufficiale viene fatto proprio durante Live - Non è la d’Urso, con la promessa di ripetere il matrimonio in Italia.