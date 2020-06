Harry e Meghan Markle starebbero passando una crisi matrimoniale. Oramai sono cittadini statunitensi, hanno lasciato il loro passato come reali britannici. Meghan e Harry, come sappiamo, sognavano una vita lontano dalla dura etichetta di Buckingham Palace, per far vivere più serenamente il loro piccolo Archie. Nonostante i buoni propositi, i due starebbero incontrando non pochi problemi e difficoltà e litigherebbero frequentemente. Uno dei primi imprevisti è stato il marchio Archewell, che è stato respinto per motivazioni legate alle tasse e ad una documentazione risultante imprecisa.

Sembra, inoltre, che Harry non riesca ad adattarsi alla nuova vita a Los Angeles.

Gli mancherebbero suo padre Carlo e gli amici lasciati in madrepatria. Meghan Markle vorrebbe tornare al mondo del cinema e sogna di girare un film assieme a Brad Pitt. Di tutt'altro parere sarebbe suo marito, il quale preferirebbe una vita più tranquilla e morigerata, impuntata sulle attività benefiche, proprio come faceva sua madre, la defunta lady Diana Spencer.

Meghan Markle: molte le divergenze con Harry

In poche parole, sono numerose le divergenze tra Meghan Markle e Harry. Nonostante le voci di corridoio circa una seconda gravidanza di Meghan, fonti vicine a Sussex hanno riferito a New idea, che i due litigherebbero spesso. Gli scontri tra Harry e Meghan sarebbero all'ordine del giorno.

L'insider ha detto che le cose tra marito e moglie vanno male. Le tensioni sarebbero da ricercare principalmente nell'alta spesa che la coppia ha sostenuto per la nuova magione e per il loro trasferimento a Los Angeles.

L'ex diva di Suits sarebbe frustrata

Meghan Markle starebbe passando un periodo di forte frustrazione, in quanto non avrebbe ancora visto realizzati i suoi sogni.

Sperava di rientrare al più presto nello star system, ma così non è stato, anche a causa della pandemia da coronavirus, che ha interessato gran parte del mondo, ripercuotendosi sull'economia, la società e la quotidianità di ognuno di noi. La fonte che ha riferito i rumor a New idea ha specificato, tuttavia, che Markle è il tipo di persona che pensa che niente e nessuno possa ostacolarla, né tantomeno un'emergenza a livello mondiale.

Harry non riesce ad ambientarsi

Meghan Markle, inoltre, non riuscirebbe a perdonarsi il fatto che suo marito Harry non si sia bene ambientato alla nuova vita negli USA. L'ex attrice si lamenterebbe, inoltre, che il coniuge pensi poco al lavoro per dedicarsi di più ad Archie e ai suoi cani, ignorando del tutto la ricerca di possibili partner per la nuova associazione. Meg, secondo l'insider non sarebbe soddisfatta di Harry, per lei non sarebbe un principe capace di "fare la differenza". Sembra che adesso Markle sia quasi pentita di averlo sposato.