Cressida Bonas, ex del principe Harry, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua passata relazione con il fratello di William. Cressida ha detto che i timori di sbagliare e di essere giudicata le hanno fatto interrompere la relazione con Harry, facendo così tramontare le sue speranze di diventare, un giorno, duchessa di Sussex. Cressida Bonas ha aggiunto di essersi lasciata alle spalle il passato, ma che allo stesso tempo starebbe facendo ancora i conti con quella vecchia relazione.

Harry e Cressida sono stati fidanzati per due anni, dal 2012 al 2014. I due si sono conosciuti tramite Eugenia di York, cugina di Harry.

Oggi, Cressida Bonas è un'attrice di serie tv, proprio come lo è stata Meghan Markle prima di sposare il principe d'Inghilterra. Bonas lavora, al momento, in White House Farm (una serie di genere poliziesco) e ha trovato l'amore in Harry Wentorth-Stanley, di professione broker immobiliare. I due si sarebbero dovuti sposare proprio di questi tempi, ma l'emergenza da coronavirus glielo ha impedito.

Harry d'Inghilterra: le dichiarazioni di Cressida Bonas

Nonostante Cressida Bonas abbia trovato un equilibrio nella sua vita, il ricordo di quegli anni passati assieme a Harry non è mai scomparso dentro di lei. Il pensiero di essere messa continuamente alla prova e di essere controllata dai media giorno per giorno sembra tormentarla ancora.

Intervistata dal Daily Telegraph, Cressida ha dichiarato che vari timori, come il fallimento e l'essere rifiutata, avrebbero limitato la 31enne in più di un'occasione. Ovviamente, l'attrice alludeva agli anni di relazione con Harry. Addirittura, in una precedente intervista, riferendosi alla storia con il figlio di Carlo e Diana, Cressida aveva utilizzato la parola "frustrazione".

Cressida Bonas ha detto di essere infastidita per il fatto che le persone vogliono che si parli ancora della sua vecchia relazione con Harry. Questo rappresenterebbe un forte ostacolo per la 31enne. Tuttavia, le lamentele non si sono fermate qui, in quanto Cressida ha detto di lavorare duramente e che ama fare quello che fa, ma tuttavia: "Ancora devo fare i conti con la mia vecchia relazione con Harry".

Nel corso dell'intervista, è stato chiesto a Cressida un giudizio sul trattamento riservato a Meghan Markle, ma la giovane ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione al riguardo, poiché non ama giudicare il prossimo, ma anche per una questione di rispetto. Riguardo Harry e Meghan, come leggiamo dal portale Di Lei, l'ombra delle ex fidanzate del principe sembrerebbe incombere ancora sulla loro relazione coniugale. Lo stesso portale suppone che le dichiarazioni di Cressida potrebbero infastidire non poco la moglie di Harry.