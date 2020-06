Dopo aver fatto parlare a lungo di sé per la sua maternità, Rosa Perrotta è tornata al centro del Gossip. Questo per via di un nuovo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che la ritrae in abiti estivi e, sotto il quale, sono giunti diversi commenti critici da parte degli utenti. Tra cui emerge uno sull'aspetto fisico, che la diretta interessata ha stigmatizzato pubblicamente.

La reazione in questione, avuta in risposta al bodyshaming di cui è diventata vittima, ha catalizzato l'attenzione del web. E tra gli utenti, c'è chi, tuttavia, l'ha difesa dagli ultimi discutibili attacchi.

Il nude look di Rosa Perrotta divide l'opinione del web

Riattivatasi sul social due giorni fa, Rosa Perrotta ha postato una foto che la immortala con dei pantaloni marroni e una canottiera beige che poco lascia all'immaginazione. "Nude passion" ovvero "passione per il nudo", si legge nella descrizione della foto.

E lo scatto in questione ha provocato le reazioni più disparate degli utenti. Tra le diverse critiche giunte dal web e ai danni dell'ex tronista campana, emerge il seguente messaggio condiviso da un hater: "No vabbé, il seno le arriva sulla pancia. E poi quel pantalone mado', non se po' vede'". Parole provocatorie, a cui la diretta interessata ha ribattuto perentoria: "Immagino neanche la tua faccia si possa vedere, dato che la nascondi.

Sui pantaloni non ti rispondo neanche, sulle tette... ho allattato mio figlio per 8 mesi. Se anche fosse, sono solo motivo di orgoglio per me. Poi, quando vuoi mi fai vedere le tue, vediamo chi sta messa come".

In risposta all'attacco dell'hater sono giunti anche i commenti di altri utenti, sia critici che benevoli sul conto di Rosa.

La diretta interessata, in un secondo commento riportato in risposta ai detrattori, ha fatto poi sapere di voler bloccare i mittenti di critiche gratuite a lei destinate. "Io non faccio da veicolo per la divulgazione dell’ignoranza, ti blocco - ha quindi ribattuto ad un altro hater, su Instagram e ha aggiunto: "Da domani ti tocca trovarti un hobby".

I commenti a difesa della Perrotta

Sotto la foto del discusso nude look, non sono mancati commenti positivi per Rosa Perrotta. Come il seguente messaggio postato da un utente e indirizzato specialmente ai detrattori dell'ex tronista campana: "Quanta invidia e cattiveria. Essere donna è difficile ed è anche straordinariamente bello. Perché abbiamo una capacità incredibile di fare squadra, di creare empatia, di guardare oltre e di includere gli altri. Di ascoltarsi e capirsi. E di evolvere".

Poi si leggono ancora altri commenti a favore della presa di posizione assunta da Rosa verso gli hater: "Io vorrei dirti che hai un fisico perfetto dopo pochi mesi dal parto e lasciare queste persone perfide e cattive, che durante il giorno non hanno niente da fare e non fanno altro che criticare gli altri" e ancora "Sei bellissima e semplice sempre, Rosa.

Non pensare a questi infelici, abbi pietà di loro".