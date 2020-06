Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera iberica Una vita, in programma dal lunedì al venerdì alle 2 e 10 del pomeriggio circa. Settimana dopo settimana la soap riesce ad appassionare una fetta sempre più elevata di telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in onda dal 29 giugno al 4 luglio raccontano che Lucia Alvarado sarà sempre più consapevole di essere vicina alla morte, mentre Mateo scoprirà che Telmo è il suo vero papà. Quest'ultimo, invece, saprà dal dottor Echevarria che la sua amata sta per morire.

Anticipazioni di Una vita 29 giugno - 4 luglio: Samuel provoca un incendio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di queste nuove puntate di Una vita che andranno in onda da lunedì 29 giugno fino a sabato 4 luglio su Canale 5, rivelano che Samuel chiederà del denaro in prestito prima a Lucia e poi a Felipe, ma nessuno dei due avrà intenzione di aiutarlo. Intanto, Ramon consegnerà a Servante una missiva per farla avere all'Alvarez Hermoso. Lucia sarà triste per l'imminente partenza di Telmo, mentre Mateo sarà obbligato a restare con Eduardo. A tal proposito, Ursula darà la sua parola ad Alvarado che farà tutto il suo possibile per cercare di aiutarla. In seguito, Torralba avrà una crisi respiratoria che gli causerà la morte.

Samuel, invece, sfrutterà la veglia funebre per entrare nel negozio di Lolita e rubare il denaro della colletta. Alday, dopo aver appiccato un incendio, penserà bene di fuggire insieme a Genoveva. In questa occasione i due coniugi incontreranno Cristobal: quest'ultimo avrà intenzione di uccidere Salmeron, ragion per cui Samuel farà da scudo a sua moglie prendendosi due pallottole al petto.

Il dottor Echevarria dice a Telmo che Lucia sta morendo

Gli spoiler delle puntate di Una Vita. In onda la prossima settimana (29 giugno - 4 luglio), rivelano che la notizia della morte di Alday arriverà a tutto il vicinato di calle Acacias, tanto che questi ultimi si sentiranno molto in colpa. A tal proposito, in portineria arriverà una lettera indirizzata proprio al defunto marito di Salmeron.

Quest'ultima, in seguito, impedirà ai vicini di presenziare alla sua veglia funebre. Ramon, seppur deluso dal rifiuto di Felipe, sceglierà di non cancellare la messa in ricordo di Trini e Celia. Nel frattempo, Telmo e Ursula verranno a sapere dal dottor Echevarria che Lucia sta per morire.

Mateo scopre che Telmo è il suo vero papà

Cinta rinuncerà a esibirsi insieme a sua madre Bellita nonostante Hipolito la minaccerà di rovinargli la carriera. In questa occasione, Jose Miguel penserà di essere all'altezza, tanto che lascerà che ad accompagnare sua moglie sia il chitarrista del locale. Lo spettacolo di Del Campo andrà benissimo, tuttavia qualcuno tra il pubblico reclamerà la dama del mistero. Intanto, Lucia confiderà al piccolo Mateo che il suo vero padre è Telmo.

Per finire, Genoveva prometterà sulla tomba del marito che si vendicherà dei vicini.