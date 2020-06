Nel corso della puntata di Uomini e donne in onda oggi 4 giugno, vedremo al centro della scena Veronica e Giovanni. Il cavaliere sarà sempre più convinto a lasciare il date show, ma da solo. Tuttavia, Ursida non vorrebbe chiudere con Giovanni e deciderà, di conseguenza, di lasciare anche lei lo show di Maria De Filippi. Vedremo, inoltre, il prosieguo di Giovanna Abate, assieme ad Alchimista/Davide e Sammy Hassan. Sembra che la tronista abbia già scelto, ma nella puntata a breve in onda la vedremo ancora incerta sulla scelta tra i due corteggiatori, attirandosi i rimproveri di Gianni Sperti, che l'accuserà di essere maleducata.

UeD: Veronica e Giovanni intenzionati a lasciare il programma

La conoscenza tra Giovanni e Veronica, forse è giunta al suo termine. I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne, che in questo periodo hanno fatto molto parlare di loro, sarebbero sicuri di voler abbandonare lo show. Sembra che i due non riescano più a tenere sotto controllo la situazione e non reggano più la tensione. Nella puntata di oggi 4 giugno 2020, vedremo come Giovanni sarà sempre più convinto ad abbandonare Uomini e Donne, ma da solo. Tuttavia, vedremo anche come Ursida sarà restia a terminare la loro frequentazione e deciderà di uscire anche lei.

Alessandro dice la sua sulla lettera di Giovanni

Nell'odierna puntata di Uomini e Donne tornerà Alessandro Graziani.

L'oramai ex corteggiatore ha scelto di portare a termine il percorso con Giovanna Abate, ancor prima di scegliere. Il giovane pallavolista sarà messo dinanzi ad una questione riguardante Serena Enardu e Pago.

Alessandro e Serena, infatti, si sono conosciuti a Temptation Island e lei, in quella occasione, aveva deciso di terminare la storia d'amore con Pago.

Proprio il cantante, all'interno del libro Vagabondo per amore, ha raccontato la sua versione di ciò che sarebbe accaduto tra Alessandro e Serena. Ad ogni modo, la stessa Serena ha smentito le dichiarazioni da parte del suo ex. Nella puntata odierna, Maria De Filippi dirà la sua su quanto accaduto alla coppia nelle ultime settimane.

Alessandro, nel corso di una recente intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha dichiarato che non sarebbe lui la causa della rottura tra Pago e Serena Enardu. In questi giorni, il contenuto della lettera scritta dal cantante è stato accolto negativamente da Serena. Secondo le anticipazioni, Alessandro verrà a conoscenza anche lui del contenuto del messaggio. In pratica, secondo Pago, Alessandro e Serena non avrebbero avuto solamente un flirt, ma una vera e propria relazione. Al momento, non è dato sapere cosa risponderà Graziani alle affermazioni dell'artista.