The Kolors non sono più i finalisti del programma televisivo Amici speciali condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ad annunciarlo è stato il cantante della band Stash con un video messaggio postato sui canali social del talent show, in cui ha spiegato che lui e la sua band hanno già avuto tantissime opportunità dal programma in onda sulle reti Mediaset e quindi ora lui vorrebbe dare spazio a qualcuno che ha avuto meno visibilità.

Stash ha spiegato i motivi per cui ha deciso di lasciare il posto a qualcun altro

Infatti, il cantante ha spiegato che oltre ad aver sollevato la coppa del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2015, da due anni i è professore del programma in onda su Canale 5 e molti degli artisti che hanno partecipato ad Amici speciali sono stati interrogati da lui che li ha visti crescere sotto tutti i punti di vista.

Quindi, proprio per questo motivo, Stash nonostante sia stato molto felice di essere stato scelto come finalista, ha rinunciato perché dentro di sé sapeva che doveva dare questa occasione a uno di loro.

Dunque, al momento sono rimasti tre finalisti: i cantanti Irama e Michele Bravi e il ballerino Alessio Gaudino. Secondo quanto comunicato da Stash saranno proprio i tre che sceglieranno il quarto artista che si contenderà la coppa di Amici speciali, insieme a loro.

Il quarto finalista potrebbe essere Umberto

Questo quanto riferito dal frontman dei The Kolors in merito al quarto finalista: " A decidere chi sarà colui o colei che prenderà il mio posto in finale saranno gli altri tre finalisti, proprio come hanno fatto con me nel corso dell'ultima puntata".

E poi Stash ha concluso dicendo che l'appuntamento è per venerdì 5 giugno e "Ci divertiremo".

Invece, gli altri concorrenti che hanno partecipato in queste ultime tre puntate vestiranno i panni di supporter dei finalisti. In attesa del decisione sul sostituto di Stash, questi sono gli 8 supporter: Gaia Gozzi, Urso, Random, Giordana Angi e i ballerini Javier Rojas, Gabriele Esposito, Andreas Müller e Umberto Gaudino.

Oltre a questi ci sarà come sempre la giuria di Amici speciali composta da Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferrilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della finalissima di questa sera per scoprire il quarto finalista e il vincitore dello spin off di Amici di Maria De Filippi.

Intanto, secondo quanto riportato da Tgcom 24 il quarto artista sarebbe già stato scelto ed è il ballerino Alberto Gaudino, però non c'è ancora nulla di ufficiale.

Infine, nel corso dell'ultimo appuntamento verranno ancora una volta raccolti i fondi per sostenere la Protezione Civile.