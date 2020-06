La conclusione del percorso di Giovanna Abate sembrerebbe essere arrivata: secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, durante la registrazione della puntata di Uomini e donne, di ieri mercoledì 3 giugno, Giovanna Abate avrebbe scelto Sammy Hassan, che avrebbe risposto 'sí', preferendolo all'Alchimista Davide Basolo.

Sammy a Giovanna durante la scelta: 'Va bene, proviamoci'

Dagli spoiler, emergono notizie importanti riguardo la scelta di Giovanna Abate. A quanto pare, nella registrazione della puntata del 3 giugno, che dovrebbe andare in onda martedì 9, la tronista avrebbe scelto il corteggiatore Sammy Hassan.

Nonostante le varie incomprensioni tra i due, ed un percorso pieno di interruzioni e di alti e bassi, Giovanna non avrebbe resistito al fascino dell'ex tentatore di Temptation Island che, dal canto suo, avrebbe dato risposta affermativa dicendo: 'Va bene, proviamo'. Giovanna e Sammy, quindi, dovrebbero essere la nuova coppia formatasi a Uomini e Donne.

Niente da fare per Davide Basolo

Se le anticipazioni si rivelassero veritiere, sembrerebbe, quindi, non esserci stato niente da fare per Davide Basolo. Presentatosi a Giovanna nella versione del programma con le conversazioni in chat, aveva inizialmente catturato e concentrato tutte le attenzioni e le curiosità della Abate, soprattutto per il suo modo di comportarsi e per il mistero della sua vera identità, celato dietro la maschera di Dalì.

Tuttavia, nonostante il corteggiamento serrato e l'aver apertamente dichiarato che, se fosse stato scelto, avrebbe risposto assolutamente 'sí', sembrerebbe non aver potuto far niente contro il forte interesse di Giovanna per Sammy, maturato grazie ad un lungo e tortuoso percorso. Inoltre, secondo gli spoiler, l'Alchimista sarebbe rimasto anche molto deluso dalla conclusione del suo percorso con la Abate.

La scelta di Giovanna non dovrebbe essere in diretta

Nei giorni scorsi erano trapelate alcune informazioni sulla messa in onda della scelta di Giovanna. Inizialmente, infatti, le notizie parlavano di una probabile trasmissione in diretta dedicata proprio alla scelta della tronista, come già avvenuto in passato, evitando quindi gli spoiler dovuti alle registrazioni delle puntate.

Ma se le anticipazioni della già avvenuta scelta fossero vere, ovviamente la puntata che andrà in onda sarà registrata. Salvo smentite ufficiali da parte della redazione di Uomini e Donne, questi sono, al momento, i più concreti rumors su quella che sembra essere, considerando gli interessi delle ricerche sul web, la scelta più attesa della stagione.