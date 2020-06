Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", meglio conosciuta in patria e all'estero con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda su Rete 4 dal 15 al 19 giugno 2020, tutti i giorni a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai piani di Annabelle per tenere in pugno Christoph, al fidanzamento di Jessica e Henry, alla fine della relazione fra Tim e Franzi, all'incidente in cui Michael ferirà André e ai tentativi di Nadja di avvicinarsi sempre di più al suo ex fidanzato.

Jessica trova un anello con un'incisione

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che, grazie a Bela, Nadja scoprirà che Tim potrebbe essere coinvolto nell'avvelenamento del frutteto di Franzi, andato in rovina a causa di alcuni pesticidi. Avendo assistito all'incidente fra il dottor Borg e Christoph, Annabelle ricatterà quest'ultimo e lo costringerà ad aiutarla a contrastare Robert e Werner. La giovane, però, non si accontenterà di usare suo padre come una marionetta ma studierà un piano per togliergli tutto ciò che gli è di più caro. Nel frattempo, Jessica si convincerà che il suo fidanzato vuole farle una proposta di matrimonio quando ritroverà per caso un anello con una frase incisa sopra.

Peccato, però, che il tutto, alla fine, si rivelerà essere uno spiacevole malinteso.

Tim racconta la verità a Franzi

Approfittando dei sensi di colpa di Tim, Nadja lo convincerà a confessare a Franzi di aver rovinato volontariamente il suo terreno per spingerla a venderlo. La giovane Krummbiegl non prenderà molto bene la notizia e deciderà di lasciare il fidanzato.

A quel punto, Tim, disperato, non saprà come riconquistare Franzi e mediterà di restituirle il terreno, facendo infuriare Christoph. Grazie ad Alfons, Henry verrà a sapere che Jessica vorrebbe che lui le chiedesse di sposarlo e deciderà di farlo per davvero. Lucy avvertirà Paul che la sua paziente di fisioterapia, Annabelle, potrebbe causargli molti problemi.

Tim soffrirà moltissimo per la fine della sua relazione con Franzi e troverà in Nadja una spalla su cui piangere. Linda e André si arrenderanno ai loro sentimenti e trascorreranno la notte insieme.

Jessica e Henry si fidanzeranno ufficialmente: inizieranno i preparativi per il loro matrimonio a cui il veterinario non vorrà assolutamente che la madre partecipi. Nadja si renderà conto che i rapporti fra Tim e Christoph non sono dei più idilliaci e cercherà di farli riappacificare. Nel frattempo, Michael ferirà accidentalmente Andrè ad una costola nel corso di una dimostrazione di pronto intervento. Nonostante ciò, Konopka deciderà lo stesso di partire insieme a Linda per un viaggio romantico a Salisburgo.