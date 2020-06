Arrivano nuove allettanti anticipazioni sulla nota soap opera spagnola "Una vita", trasmessa tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Ci giungono dalla Spagna, infatti, alcuni spoiler riguardanti ciò che succederà negli episodi della soap che il pubblico italiano avrà modo di ammirare nelle prossime settimane. Le nuove vicende della soap gireranno tutte intorno al peggioramento delle condizioni di salute di Agustina, all'arrivo di Marlen ad Acacias e alla scoperta sorprendente che Genoveva farà sul suo nuovo marito

Agustina va da un medico

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che subito dopo la morte di Lucia, Ursula Dicenta si ritroverà improvvisamente senza lavoro e costretta a lasciare la casa dell'Alvarado a causa di alcune decisioni prese dai parenti di Eduardo Torralba.

In seguito però che la donna riuscirà a trovare alloggio nella soffitta. Lì, godrà della simpatia di Fabiana e Agustina che impietosite dalle sue difficoltà si impegneranno ad aiutarla a trovare un nuovo lavoro.

Col passare del tempo, Ursula e Agustina intensificheranno così tanto il loro rapporto da entrare in confidenza. Sarà proprio in quel momento che Ursula si renderà conto che Agustina non sta molto bene e che soffre di alcuni misteriosi malesseri. A quel punto, la Dicenta si farà consegnare il suo primo stipendio da Felicia e pagherà una visita medica per Agustina. Quest'ultima, infatti, si recherà da un medico che non le diagnosticherà nulla di particolare, asserendo che i suoi malesseri sono dovuti all'età.

Non fidandosi della diagnosi del medico, Agustina farà ritorno a casa dove le sue condizioni inizieranno a peggiorare gradatamente tanto che anche Alvarez Hermoso si renderà conto del suo pessimo stato di salute.

Il segreto di Alfredo

Gli spoiler ci informano che nelle prossime puntate che andranno in onda in Italia, Genoveva scoprirà finalmente quale segreto nasconde il suo nuovo marito Alfredo Bryce.

La Salmeron, infatti, rientrerà ad Acacias con un nuovo consorte, sposato appositamente per vendicarsi di tutti gli abitanti del quartiere. In seguito, sarà raggiunta da Marlen, una sua vecchia amica, che rimarrà sorpresa nel trovare Genoveva sposata con un uomo che entrambe consideravano "il diavolo in persona".

Poco dopo l'arrivo di Marlen, Genoveva andrà su tutte le furie quando sorprenderà Alfredo mentre sta conversando e pagando il pericoloso Cristobal Cabrera, l'assassino di Samuel. Arrabbiata per l'iniziativa del marito, la donna si scaglierà fra i due uomini per poi essere fermata da Alfredo che le ordinerà di calmarsi. Rimasti soli, l'uomo la informerà di aver mantenuto la sua parola pagando Cristobal per proteggerla per poi chiederle di occuparsi di Marlen prima che quest'ultima possa parlare. A quel punto, Genoveva non potrà far altro che accettare le condizioni del marito. Poco dopo però, la Salmeron sorprenderà Marlen mentre sta nascondendo una lettera nella cassetta della posta e la costringerà a consegnargliela.

Aperta la busta, Genoveva rimarrà scioccata nel trovare alcune foto di suo marito in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Sarà proprio in quell'occasione che la Salmeron si renderà conto che Bryce in realtà è omosessuale.