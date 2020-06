Giovanni Longobardi, il cavaliere che sembra aver rapito il cuore di Veronica Ursida, è stato uno dei protagonisti delle ultime puntate di Uomini e donne. Il cavaliere, come noto, ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, per conoscere meglio Veronica, lontano dalle polemiche e dai riflettori. A pochi giorni dalla sua uscita Giovanni, intervistato da Radiochat.it, ha svelato alcuni retroscena avvenuti nello studio di Maria De Filippi, raccontando di essere arrivato quasi a mettere le mani addosso ad Armando in una delle ultime puntate di Uomini e Donne: una rissa sfiorata in studio, le cui scene sono state prontamente tagliate.

Lo scontro sarebbe avvenuto perché Giovanni ha voluto difendere Veronica dagli attacchi di Armando prima dell'uscita di entrambi dal programma.

Giovanni lascia U&D con Veronica

Giovanni Longobardi, ex tentatore di Temptation Island e poi cavaliere di Uomini e donne, è entrato nel cuore del pubblico di Canale 5 per il suo modo di fare schietto e sincero. Proprio in una delle ultime puntate, Giovanni ha deciso di uscire dal programma dove probabilmente conoscerà meglio Veronica al di fuori delle telecamere. Intervistato dal programma radiofonico Red Zone, Longobardi ha parlato proprio di Veronica definendola una ragazza sensibile, che in passato ha sofferto per amore. Circa la loro relazione, il cavaliere ha ammesso di aver abbandonato il programma per poter far chiarezza sui suoi sentimenti al di fuori del contesto televisivo, lontano da critiche e polemiche.

Giovanni Longobardi su Veronica: 'Tengo molto alla nostra relazione'

Nel corso dell'intervista, Giovanni ha parlato anche di alcune sue ex fiamme molto famose, come Laura Cremaschi e Carolina Marconi, storie di cui ha bei ricordi. Tra le altre cose, il cavaliere di U&D ha ammesso come Veronica, rispetto alle sue ex, sia una persona più matura, una mamma con un figlio di 12 anni e dunque con più responsabilità.

"Tengo molto alla nostra relazione", ha dichiarato Giovanni che ha svelato anche alcuni retroscena riguardanti uno scontro avuto con Armando Incarnato.

U&D, rissa sfiorata tra Giovanni e Armando

A proposito di Armando, con cui Veronica ha avuto una frequentazione conclusasi in malo modo, Giovanni Longobardi ha confessato di non stimarlo affatto come uomo.

Molto diversi per carattere e modi di fare, i due si sono scontrati in modo molto acceso nello studio di Uomini e Donne nella puntata che ha visto l'uscita di Giovanni. Dal racconto dell'ex cavaliere, si viene a conoscenza che, per difendere Veronica dagli attacchi del partenopeo, Giovanni è arrivato quasi allo sconto fisico con Armando.

"Ho messo quasi le mani addosso ad Armando, una rissa sfiorata solo grazie all'intervento della sicurezza dello studio". Scene che sono state tagliate e non sono andate in onda. Dopo tale fatto, Longobardi si è detto pentito della sua reazione, arrivando alla conclusione che non valeva la pena arrabbiarsi con un personaggio come Armando, che non si fa nessun problema ad infierire su una donna nonostante le sue lacrime.